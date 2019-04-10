Hayriye Hemşire, Boşanma Aşaması Nedeniyle Ağrı'ya Tayin Olmuş

BATMAN'ın Hasankeyf
ilçesinde Dicle
Nehri kenarında darbedilmiş halde cesedi bulunan Hayriye Arıca'nın (31), eşi Burhan Arıca ile boşanma aşamasında olduğu ve 5 yaşındaki oğluyla bir süre önce Manisa
'dan tayin isteyip, Ağrı
'ya taşındığı ortaya çıktı. Hayriye Arıca'nın, eşi Burhan Arıcı'nın isteğiyle boşanma konusunu konuşmak için Ağrı'dan Batman
'a geldiği belirlendi. Polis
kayıp şüpheli kocayı arıyor.
Hasankeyf'te Dicle Nehri kıyısında, pazartesi gecesi vücudunda darp izleri yer alan cesedi bulunan hemşire Hayriye Arıca'nın, eşi Burhan Arıca ile boşanma aşamasında olduğu ve bir süre önce 5 yaşındaki çocuğuyla çalıştığı Manisa'dan tayin isteyip Ağrı'ya taşındığı belirlendi. Ön otopsisinde boynunda ve vücudunda darp izleri bulunan Hayriye Arıca'nın, ölümünden önce kendisini arayan kocası Burhan Arıcı'nın isteğiyle boşanma konusunu konuşmak için Ağrı'dan Batman'a geldiği ortaya çıktı. Oğlunu, babası Mehmet Akgül
ile kardeşlerine emanet eden Hayriye Arıca'nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Arıca'nın ölümünde şüpheli olan kocası Burhan Arıca ise halen aranıyor. Yakınları, kocasının ikinci kez kredi çektirme istediğine Hayriye Arıca'nın olumsuz yanıt verdiğini bu nedenle de boşanacaklarını bildiklerini söyledi. Hayriye Arıca'nın babası Mehmet Akgül de damadının çok borcu olduğunu ve ödemek için kızından sürekli kredi çekmesi yönünde ısrarcı olduğunu ifade etti.
NEHİRDE OTOMOBİL BULUNDU
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, kıyısında hemşire Hayriye Arıca'nın cansız bedeninin bulunduğu Dicle Nehri'nde, 72 DZ 261 plakalı otomobil de bulundu. Kiralık olduğu belirlenen otomobilin, Hayriye Arıca ile boşanma konusunu konuşmak için buluşan eşi Burhan Arıca'nın kullandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Otomobil, AFAD
görevlilerince sudan çıkarılırken, intihar ihtimaline karşı Burhan Arıca için nehirde dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı.