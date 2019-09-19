Son Dakika Haberleri: Hayriye Türksoy, 15. Wushu Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek
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Hayriye Türksoy, 15. Wushu Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

7 dakika önce

Çin'de yapılacak olan 15. Wushu dünya Şampiyonasında Kayserili sporcu Hayriye Türksoy, Türkiye'yi temsil edecek.

Hayriye Türksoy, 15. Wushu Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek, System.String[]

Çin'de yapılacak olan 15. Wushu dünya Şampiyonasında Kayserili sporcu Hayriye Türksoy, Türkiye'yi temsil edecek.


15. Wushu Dünya Şampiyonası 19 - 23 Ekim 2019 tarihleri arasında Çin'in Şanghay kentinde yapılacak.


16 - 17 Eylül 2019 tarihleri arasında Bursa'da yapılan Wushu Milli Takım kampında hazırlıklarını tamamlayan Kayserili sporcu Hayriye Türksoy Çin'de yapılacak olan Dünya Şampiyonasında Türkiye adına mücadele edecek.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Murat Eskici; Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek olan sporcumuz Hayriye Türksoy'a başarılar diledi. - KAYSERİ

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:59 Kaynak: İHA
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