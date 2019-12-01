Hayriye Türksoy Dünya İkincisi Oldu

Kayserili sporcu Hayriye Türksoy, Antalya'da düzenlenen Kickboks Dünya Büyükler Şampiyonası'nda Dünya 2.'si oldu.

Antalya'da düzenlenen Kickboks Dünya Büyükler Şampiyonası'na katılan Hayriye Türksoy, finale kadar yükseldi. Hayriye Türksoy final maçında Dünya 2.'si oldu. Hayriye Türksoy'un final maçını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da başkanlık makamında televizyondan izledi.

Şampiyonada ikinci olan Hayriye Türksoy, şampiyona sonrasında sosyal medya hesabından, "Çoğu şeyden fedakarlık yapıp hayalini kurduğumuz günün gururunu yaşadım bugün emeğimden, gücümden, inancımdan ve isteğimden taviz vermeden terimin ve gücümün son damlasına kadar savaştım. Her müsabakada olduğu gibi dualarla, desteklerle çıktım ringe Dünya 2.'liği hedeflediğim yer olmamakla birlikte Ülkemi Şehrimi ve Kulübüm Spor AŞ yi 2.'lik kürsüsünde temsil etmekten ve adını tekrar duyurmaktan onur duydum. Her zaman Antrenörlüğümden çok daha fazlasını yapan beni en iyi şekilde yetiştiren ve hiçbir şartta hiçbir kulvarda yalnız bırakmayan hocam Esat Kaya' ya yoğun mesaisi arasında maçımı canlı yayından izleyerek destekleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a kilometrelerce uzaktan gelip destekleyerek beni yalnız bırakmayan Spor A.Ş. Genel Müdürümüz ve Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü Başkanımız Sayın İbrahim Somtaş ve ekibine teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı.

(Erhan Kan/İHA)