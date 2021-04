Hayriye Türksoy Hançer, Avrupa Şampiyonu oldu

Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Kayserili sporcu Hayriye Türksoy Hançer, başarılı maçların ardından Avrupa Şampiyonu oldu.

Aldığı önemli dereceler ile dikkatleri çeken Kayserili sporcu Hayriye Türksoy Hançer, Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda şampiyon olarak altın madalyaya uzandı. Konu ile ilgili konuşan başarılı sporcu, "Antalya'da katıldığımız turnuvada Avrupa kupası şampiyonu oldum. Bu turnuvaya Hocam Esat Kaya ile birlikte gece gündüz demeden en iyi şekilde çalıştık ve çok şükür mükafatını da aldık. Bu süreçte bize maddi manevi her konuda destek olan Haseki Tekstil'e ve Kulübüm Kayseri Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü'ne her şey için çok teşekkür ederim. İnşallah her turnuvada olduğu gibi yerimiz değişmeyecek" dedi. - KAYSERİ