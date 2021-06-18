Tescilli 'Hayriye Biberi' yüz güldürecek

-Tescilli 'Hayriye Biberi' dekar başına 6 tonluk verimiyle üreticinin gözdesi oldu

Tescilli ata tohumundan elde edilen biberler Ağustos'ta hasat edilecek

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin:

"Çiftçinin kazancı 2'ye katlanacak"

"Çiftçilerin talebi seneye daha da artacak"

ADANA - Adana'da tescilli ata tohumundan elde edilen ve kentte 35 dekar alanda ekilen 'Hayriye Biberi' verimiyle yüz güldürecek. Dekar başına 6-7 ton verim beklenen biberin gelecek senelerde daha çok alanda ekilmesi bekleniyor.

Yaşanılan pandemi süreci gıda güvenliği konusunun ülkeler için önemini tekrar gündeme getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda da ata tohumlarının Çukurova bölgesinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında Kasım ayında protokol imzalandı.

İmzalanan protokol ile bölgedeki tek tescilli ata tohumu olan ve halk arasında Adana Karaisalı tipi olarak bilinen "Hayriye Biberi"nin bölgede yaygınlaştırılması amacıyla tescilli tohumlardan fideler üretildi. Geçen Nisan ayında Adana ve Mersin'deki çiftçilere dağıtılan fideler toprakla buluşturuldu.

Adana'da 7 çiftçi tarafından kişi başı 5'er dekar alanda ekilen biberler olgunlaşmaya başladı ve Ağustos ayında ki hasatta dekar başına 6-7 ton verim bekleniyor.

"Hayriye, hastalıklara daha dayanıklı bir çeşit"

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, İHA muhabirine, biberin hastalıklara karşı daha dayanıklı olduğunu ve bu nedenle verimin yüksek olduğunu söyledi. Tekin, "Adana'nın Karaisalı salçalık biberi meşhurdur. Bu bölgede geçmişte birçok hastalık ile karşı karşıya kaldık. Bu Hayriye çeşidi hastalıklara daha dayanıklı bir çeşit. Hem de verim yönünden çok kaliteli. Eskiden 1 buçuk ile 2 ton arasında alınan verim bu çeşitle 5 buçuk-6 tona yükselecek. Bu fideleri Nisan ayının ortalarında toprakla buluşturduk ve bugüne kadar yetişti. Ağustos ayının ortalarında hasadı yapılacaktır. Beklentimiz dekara 6 ton civarında" diye konuştu.

"Çiftçinin elde edeceği kazanç 2'ye katlanacak"

35 dekarlık alanın gelecek senelerde daha da artması için çalıştıklarını söyleyen Muhammet Ali Tekin, "İstediğimiz noktaya ulaştığımızda önümüzdeki yıl çiftçilerin bir çoğunun talebi artacaktır. Bizde bakanlığımız ile görüşüp elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Burada çiftçinin kazancı bir dekarda elde ettiği verimden kaynaklanacak. 3 ton elde ediyorsa bu sene 6 ton elde edecek ve kazancı 2'ye katlanacak" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Hayriye Biberi'nin de Karaisalı Salçalık Biberi fiyatıyla orantılı olacağını söyledi.

"Gelecek senelerde de alanı çoğaltmak istiyoruz"

Üretici Mehmet Çevik ise biberden çok memnun kaldığını ve kazancını bu sene ikiye katlayacağını düşündüğünü belirterek, "Biz yenilikleri takip etmeyi seviyoruz. Bu ürünü denedik ve başarı elde edeceğimize inanıyoruz. Eski biberlerden 2 ton alırken bunda 6-7 ton beklentimiz var. En önemli avantajımız kök, boğaz çürüklüğü olmayışı ve biberin şekilleri çok düzgün. 3 kilogram biberden 1 kilogram salça bekliyoruz. Kazancımız daha yüksek olacak. Bu biberi gelecek senelerde de ekmek ve alanı çoğaltmak istiyoruz. Diğer çiftçilere de bu biberi öneriyorum" dedi.