Son Dakika Haberleri: Hayrullah Kubba'dan 25 Aralık Mesajı

Hayrullah Kubba'dan 25 Aralık Mesajı

53 dakika önce

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, yayınladığı mesajla Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümünü kutladı.

Hayrullah Kubba'dan 25 Aralık Mesajı, System.String[]
Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, yayınladığı mesajla Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümünü kutladı.

Hayrullah Kubba, mesajında, Gaziantep'in Milli Mücadele döneminde gösterdiği başarıyı bugünde ekonomi alanında gösterdiğini belirterek, "Antep Savunması tarih kitaplarına altın harflerle yazılmış bir destan olmuştur. Yoksul halk kendilerinden üstün olan işgal güçlerine karşı çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden hep birlikte tek yumruk olarak karşı koymuş ve başarılı olmuştur. Nihayetinde 25 Aralık 1921 tarihinde düşmanları hezimete uğratarak topraklarından çıkarmıştır. Bu direniş ve başarı tüm Anadolu'ya örnek olmuştur. Şimdi Gaziantep yine tek yumruk ve ortak akıl ile bütün zorluklara göğüs gelerek tüm dünyaya örnek olmayı başarıyor. Kurtuluş Savaşı döneminde büyük bir başarı gösteren bu aziz halk aynı başarıyı ekonomik anlamda yaptığı atılımlarla sürdürüyor. Değişen ve büyüyen dünyanın yeni ekonomik şartlarına hızlı bir şekilde ayak uyduran Gaziantep bugün Türkiye'nin en büyük ekonomiye sahip 5'inci şehri olmuş durumda. Kentteki işadamları bugün yüzlerce ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu başarıların en büyük nedeni Gazianteplilere, Kurtuluş Savaşı'nda tek yumruk olan atalarının miras bıraktığı çalışma ve üretme azmidir. Gaziantepliler dün olduğu gibi, bugün de ortak akıl ve beraberlikle başarıdan başarıya koşmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, Gazianteplilerin kurtuluş gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:17 Kaynak: İHA

Aralık, Gaziantep, Güncel
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