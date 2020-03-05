HAYTAP'dan Akşehir Belediyesine teşekkür ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel HAYTAP'dan Akşehir Belediyesine teşekkür ziyareti - Son Dakika

HAYTAP'dan Akşehir Belediyesine teşekkür ziyareti

6 saat önce

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcileri, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'yı ziyaret etti.

HAYTAP'dan Akşehir Belediyesine teşekkür ziyareti, System.String[]

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcileri, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'yı ziyaret etti.

HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan ve Ilgın HAYTAP temsilcisi Ebru Cumbul, Akşehir Belediyesinin kısırlaştırma, mama-su kapları, besleme noktaları, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak adına tiyatro gösterimleri, afiş-bilboard çalışmaları, Konya'ya hayvan hastanesine gönderilen yaralı hayvanların sevki ve sokak hayvanı sahiplendirme çalışmaları konusundaki titiz çalışmalarından dolayı Akkaya'ya teşekkür etti.

Cumbul, "Küçük bütçelerle büyük hizmetler, büyük işler yapıyorsunuz. Çoğu ilçede sokak hayvanları için veteriner bile yokken sizin belediyenizde veterineriniz ve kısırlaştırma üniteniz bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Baylan ise HAYTAP olarak bu alandaki çalışmalarda belediyenin yanında olduklarını belirtti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Akkaya da Akşehir de sokak hayvanlarının ıslahı ve kontrolünde atılacak her adımın konuyla ilgili her kesimle görüşülerek atılacağını vurguladı.

Bu konudaki faaliyetlerin titizlikle yürütülmesi gerektiğine işaret eden Akkaya, "Fakat biz belediye olarak bu titiz çalışmayı yürütmemize rağmen, maalesef çevre beldelerden yabancı köpekler Akşehir ilçe sınırlarına bırakılıyor. Bu kısırlaştırma konusunda tüm ilçeler aynı titizlikle çalışmalıdır." diye konuştu.

Hayvan Hakları Federasyonu, Salih Akkaya, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: CHP'li Engin Özkoç hakkındaki fezleke Meclis'e gönderildi Putin'in gergin yüz ifadesi zirveye damga vurdu! İşte olayın perde arkası Son Dakika: Bakan'dan, koronavirüs vakası bulunan THY'nin Singapur uçağı açıklaması: Mürettebat karantina altına alındı

Son Dakika Haberleri
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
15:43 Ekrem İmamoğlu'nun önsözünü kaleme aldığı 'İST' dergisi okuyucuyla buluştu
15:43 Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!
15:43 Dr. Hüseyin Tırman estetik trendleri hakkında bilgiler verdi
15:43 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 'Corona Virüs' açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 16:09:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HAYTAP'dan Akşehir Belediyesine teşekkür ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]