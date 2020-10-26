HAYTAP Nilüfer'deki revizyon çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, merkezde süren revizyon çalışmalarının sevindirici olduğunu söyledi.

Her yıl yönetim kurulu toplantılarını federasyona bağlı derneklerin bulunduğu farklı bir ilde gerçekleştiren Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), bu yılki yönetim kurulu toplantısını Bursa'da faaliyet gösteren Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) merkezinde düzenledi.

Federasyon üyeleri, yönetim kurulu toplantısının ardından Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Üyeler, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker'den merkez ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

HAYTAP Başkanı Av. Ahmet Kemal Şenpolat, yıllardır çalışmalarını incelediğimiz Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde kısa süre önce başlatılan revizyon çalışmalarını yakından incelemek istedik. Burada süren revizyon çalışmaları sokak hayvanların gelecekte daha iyi şartlarda yaşaması adına umut verici" dedi. - BURSA