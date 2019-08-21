Son Dakika Haberleri: HAYTAP orman yangınlarında yaralanan hayvanların tedavisini üstlendi
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HAYTAP orman yangınlarında yaralanan hayvanların tedavisini üstlendi

45 dakika önce

HAYVAN Hakları Federasyonu (HAYTAP), İzmir'de 500 hektarlık alanı kül eden orman yangınlarında yaralanan hayvanların tedavisini üstlendiklerini duyurdu.

HAYTAP orman yangınlarında yaralanan hayvanların tedavisini üstlendi, System.String[]
HAYVAN Hakları Federasyonu (HAYTAP), İzmir'de 500 hektarlık alanı kül eden orman yangınlarında yaralanan hayvanların tedavisini üstlendiklerini duyurdu.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen pazar günü başlayıp, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangını, 53 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 500 hektarlık alan yok olurken, ormanda yaşayan hayvanlar da zarar gördü.
HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, İzmir'de çıkan orman yangınlarında yaralanan hayvanların kliniklerde yapılacak olan tedavilerini üstleneceklerini ifade etti. Geniş bir ormanlık alanın yanmasına neden olan yangınların, herkesin canını yaktığını ifade eden Baylan, buralarda binlerce canlının yaşadığını ve bu canlıların hayatını kaybettiğini veya yaralandığını söyledi.
Bu acının kendileri için tarifsiz olduğunu aktaran Baylan, "Bu nedenle HAYTAP ailesi, mağdur olan hayvanları gücü yettiği oranda tedavi ettirmek istiyor. Masraflarını da federasyon olarak karşılayacağız" diye konuştu.
Şule Baylan, yangınlarda, hayvanların da kurtarılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi gerektiğini dile getirdi. Hayvanların kurtarılması ile ilgili operasyonların devlet gücü ile yapılmasını istediklerini belirten Baylan, bu konuda eğitim verilmesi veya seminer düzenlenmesi gibi çalışmalar yapılmasını beklediklerini söyledi.


Hayvan Hakları Federasyonu, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:57 Kaynak: DHA
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