HAYTAP'tan 1,5 ton mama bağışı - Son Dakika

HAYTAP'tan 1,5 ton mama bağışı
25.10.2020 12:32
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne 1,5 ton kedi ve köpek maması bağışında bulundu.
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne 1,5 ton kedi ve köpek maması bağışında bulundu.
Yüzlerce başıboş kedi ve köpeğin bulunduğu Hakkari'ye, HAYTAP mama desteğini sürdürüyor. HAYTAP, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne 1,5 ton kedi ve köpek maması hibe etti. Hakkari'ye ulaşan kedi ve köpek maması, Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezi yetkililer tarafından teslim alındı. Hakkari Belediyesi yetkilileri, HAYTAP'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ
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