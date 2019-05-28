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HAYTAP'tan Başkan Mızraklı'ya ziyaret

2 saat önce

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkan Yardımcısı Edip Paçal ve Diyarbakır il yönetimi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya tebrik ziyaretinde bulundu.

HAYTAP'tan Başkan Mızraklı'ya ziyaret, System.String[]
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkan Yardımcısı Edip Paçal ve Diyarbakır il yönetimi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya tebrik ziyaretinde bulundu.

HAYTAP Başkan Yardımcısı Edip Paçal, Diyarbakır temsilcisi Sevgi Ekmekçiler ve il yönetimi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya nezaket ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Heyet adına konuşan Paçal, HAYTAP'ın yürüttüğü çalışmalarla ilgili Mızraklı'yı bilgilendirdi. Mızraklı ise hayvan haklarına dikkat çekerek kentte bu konuda önemli çalışmalar yürüteceklerini aktardı.

Görüşmenin ardından Paçal, HAYTAP tarafından hazırlanan 99 Soruda Hayvan Hakları kitabını Mızraklı'ya hediye etti. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:55 Kaynak: İHA
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