Son Dakika Haberleri: Haytap'tan Hayvanlar İçin "Söz" Protokolü

Haytap'tan Hayvanlar İçin "Söz" Protokolü

1 saat önce

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Bitlis İl Temsilciliği, hayvanların yaşam haklarının korunması, mevcut durumlarının daha iyi hale getirilmesi ve geliştirilmesi için belediye başkan adaylarıyla "söz" protokolü imzaladı.

Haytap'tan Hayvanlar İçin
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Bitlis İl Temsilciliği, hayvanların yaşam haklarının korunması, mevcut durumlarının daha iyi hale getirilmesi ve geliştirilmesi için belediye başkan adaylarıyla "söz" protokolü imzaladı.

Bitlis ve ilçelerindeki tüm siyasi partilerin adaylarıyla imzalanması planlanan "söz" protokolü için HAYTAP Bitlis İl Temsilciliği heyeti ilk ziyaretini AK Parti Tatvan Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Geylani'ye gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyarette, HAYTAP'ın çalışmaları ve ilçedeki sokak hayvanlarının durumları görüşülerek, neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

HAYTAP Bitlis İl Temsilcisi Damla Şahin ve AK Parti Tatvan Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Geylani arasında hayvanlar için "söz" protokolü imzalandı.

İmzalanan protokolle ilgili bilgi veren HAYTAP Bitlis İl Temsilcisi Damla Şahin, imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyerek, protokolün Bitlis ve ilçelerindeki tüm siyasi partilerin adayları ile imzalamayı planladıklarını ifade etti. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

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