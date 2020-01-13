HAYTAP Temsilcisi Önder'den Başkan Aksoy'a 'deve güreşleri' tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel HAYTAP Temsilcisi Önder'den Başkan Aksoy'a 'deve güreşleri' tepkisi - Son Dakika

HAYTAP Temsilcisi Önder'den Başkan Aksoy'a 'deve güreşleri' tepkisi

6 saat önce

HAYVAN Hakları Federasyonu'ndan (HAYTAP) İzmir Temsilcisi Esin Önder, Menemen Belediyesi'nce dün 8'incisi düzenlenen deve güreşlerinin, Türk geleneklerinde bulunduğunu söyleyen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'a tepki gösterdi.

HAYTAP Temsilcisi Önder'den Başkan Aksoy'a 'deve güreşleri' tepkisi, System.String[]

HAYVAN Hakları Federasyonu'ndan (HAYTAP) İzmir Temsilcisi Esin Önder, Menemen Belediyesi'nce dün 8'incisi düzenlenen deve güreşlerinin, Türk geleneklerinde bulunduğunu söyleyen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'a tepki gösterdi. Önder, yerel seçimden önce Aksoy'un ilçede deve güreşlerinin yapılmayacağına dair protokole imza attığını hatırlatıp, "Madem gelenek olarak düşünüyordunuz neden yapılmayacağını belirtip, imza attınız?" dedi.

Menemen Belediyesi tarafından dün 8'inci kez gerçekleştirilen deve güreşlerine, HAYTAP'tan tepki geldi. HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder, Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy'un, deve güreşlerinin Türk kültüründe var olduğunu ve bunu yaşatacaklarını, gelecek yıllarda daha görkemli etkinlikler düzenleyeceklerini açıklamasını eleştirdi. Yerel seçimlerden önce belediye ile imzaladıkları protokolü hatırlatan Önder, "Neden adaylık sürecinde 'Deve güreşlerini kaldıracağım' diye şov yaptınız? Adaylık döneminde imza atarken 'barbarlık', başkan olunca 'gelenek' demek size yakışıyor mu Sayın Başkan? Bizde söz, ahlaktır, namustur. Attığınız imzanın sizde karşılığı nedir, bilmiyoruz. Çarkıfelek oyunu aklıma geldi. Gelenek mi, oy kaygısı mı? Çağdaş hiçbir başkan yaptırmaz. Çağdaş olmayanlar, meydanlarda haykırır" dedi.


Hayvan Hakları Federasyonu, Serdar Aksoy, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:25 Kaynak: DHA
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