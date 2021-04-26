Hayvan ağılında çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Erzincan'ın Tatlısu köyünde hayvan ağılında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Tatlısu köyü sakinlerinden Murat Mavitaşa ait hayvan ağılında yangın çıktı. Ağıldaki küçükbaş hayvanlar tahliye edilirken vatandaşlarda yangına müdahale etti. İtfaiyenin olay yerine gelip köpüklü ve tazyikli su sıkmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Çıkan yangında ağılda hasar oluşurken hayvan gübrelerinin olduğu bölüm küle döndü. - ERZİNCAN