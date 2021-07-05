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Hayvan alım ve satım işlemleri dijital ortamda - Son Dakika

Hayvan alım ve satım işlemleri dijital ortamda

05.07.2021 11:36
Hayvan alım ve satım işlemleri dijital ortamda, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği e-tarım platformu ile il içi hayvan alım ve satımları artık dijital ortamdan yapılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği e-tarım platformu ile il içi hayvan alım ve satımları artık dijital ortamdan yapılabilecek.

Bakanlığın birçok hizmetinin dijital ortamda yapılabildiği https://etarim.gov.tr/ platformuna yeni bir işlerlik daha kazandırıldı. İl içinde hayvanlarını dijital ortamda pazarlamak isteyen üreticiler, https://etarim.gov.tr/ sayfasında bulunan "Hayvan Satış Bildirimi" butonuna tıklayarak işlem yapabilecekler. Satıcı, gerçek kişi ise TC kimlik numarasıyla tüzel kişi ise vergi kimlik numarasıyla sisteme girerek hayvan satışı yapmak istediği işletmeyi seçecek. Alıcının şartları sağlayıp sağlamadığı sistem üzerinden kontrol edilerek şartları sağladığı durumda, satıcı satmak istediği hayvanları sistem üzerinden seçecek. Seçim listesinde karantina ve kısıtlama tedbiri olan hayvanlar kırmızı ile gösterilecek. Küpesi olmayan hayvanın seçimine de izin verilmeyecek. Seçim işleminin ardından satışı yapılmak istenen hayvanlar listelenerek alıcının telefonuna mesaj olarak gidecek. Alıcı, alış işlemini kabul ederse satışa konu hayvanlara ilişkin bilgileri kendi hesabında görecek. Böylece il içi hayvan satış bildirimi tamamlanmış olacak. Dijital ortamda yapılacak İl İçi Hayvan Satışları ile hiçbir başvuru evrakı istenmeden, mesai saatleri dışında ve hafta sonu da 7/24 satış işlemleri gerçekleştirilebilecek. - ESKİŞEHİR

Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hayvan alım ve satım işlemleri dijital ortamda - Son Dakika Ekonomi


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