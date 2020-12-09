- Hayvan ambulansı hayat kurtarıyor - Son Dakika

- Hayvan ambulansı hayat kurtarıyor

09.12.2020 14:02

- Hayvan ambulansı hayat kurtarıyor Ordu'da sokak hayvanları için faaliyete geçen ambulans, can dostlara can katıyor.

- Hayvan ambulansı hayat kurtarıyor

ORDU - Ordu'da sokak hayvanları için faaliyete geçen ambulans, can dostlara can katıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanları için hizmete sunduğu hayvan ambulansı, Ağustos ayından bugüne 300 vakaya müdahale etti. Gerekli tüm medikal cihazlarının içerisinde yer aldığı ambulansla, Ordu Büyükşehir Belediyesi yaralı ve hasta birçok sokak hayvanının hayata tutunmasını sağladı.

İlk müdahale olay yerinde yapılıyor

Sokak hayvanlarına ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı hayvan ambulansında gerekli tüm medikal cihazları yer alıyor. Veteriner hekimler tarafından gerekli müdahalenin yapılarak durumlarının stabil hale getirildiği sokak hayvanları, ardından rehabilitasyon merkezine sevk ediliyor.

Hasta veya yaralı sokak hayvanlarına acil müdahalenin gerektiği durumlarda vatandaşlar 0535 108 51 49 No'lu numaradan hayvan ambulansı hizmeti alabiliyor. Olay yerine ulaşacak hayvan ambulansı sokak hayvanlarına veteriner kontrolünde anında müdahale ediyor.

Ücretsiz hizmet

Sokak hayvanlarının sağlığı düşünülerek hayvan ambulansının tasarlandığı belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, "Hayvan ambulansımız vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar doğrultusunda veteriner hekimlerimizin kontrolünde hizmet veriyor" dedi.

Başkan Okutucu sözlerine şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in büyük hassasiyet ve öncelik gösterdiği sokak hayvanları için her gün yeni bir çalışmayı ortaya koyuyoruz. Onların sağlıklı ve konforu bir ortamda yaşam sürdürmeleri için gereken her şeyi yapıyoruz. Bu anlamda da sokak hayvanlarımızın sağlığını düşünerek tasarladığımız hayvan ambulansımız, vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar doğrultusunda veteriner hekimlerimizin kontrolünde hizmet veriyor. Bugüne kadar yaralı, hasta birçok hayvanımıza müdahale ettik ve onların yaşama tutunmalarını sağladık. Vatandaşlarımız herhangi bir acil vaka durumunda 0535 108 51 49 No'lu numarayı arayarak bu hizmeti ücretsiz bir şekilde bizden talep edebilirler"

(MAK-SLH-Y)

- Hayvan ambulansı hayat kurtarıyor
- Hayvan ambulansı hayat kurtarıyor
- Hayvan ambulansı hayat kurtarıyor
- Hayvan ambulansı hayat kurtarıyor

Sokak Hayvanları, Veteriner, Ambulans, Ordu, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam - Hayvan ambulansı hayat kurtarıyor - Son Dakika


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