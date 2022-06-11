"Hayvan Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi" programı ilk mezunlarını verdi - Son Dakika
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"Hayvan Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi" programı ilk mezunlarını verdi

11.06.2022 18:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Hayvan Arama Kurtarma Derneği (HAK-TİM) iş birliğiyle ilki düzenlenen Hayvan Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi programını tamamlayan 72 kişiye sertifika verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Hayvan Arama Kurtarma Derneği (HAK-TİM) iş birliğiyle ilki düzenlenen Hayvan Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi programını tamamlayan 72 kişiye sertifika verildi.

Bornova AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde düzenlenen törene AFAD Başkanı Yunus Sezer, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, HAK-TİM Başkanı Sibel Altun, eğitmenler ve aileleri katıldı.

Hayvan kurtarma teknik ve yöntemleri, acil tıbbi müdahale, güvenlik, planlama, standart operasyon planı, kurtarılan sahipli ve sahipsiz hayvanların olay bölgesinden tahliye noktasına ulaştırılması gibi konularda 6 Haziran'da başlayan programı başarıyla tamamlayan eğitmenler, törende gösteri sundu.

Gösterinin ardından Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik müdürlüklerinden 55, Polis Arama ve Kurtarma ekibinden 5, Jandarma Arama Kurtarma ekibinden 5, Emniyet Genel Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nden 5, Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma ekiplerinden 2 olmak üzere 72 arama kurtarma personeline protokol üyelerince sertifikaları takdim edildi.

İzmir'deki program başlangıç olacak

AFAD Başkanı Yunus Sezer, tören sonrası AA muhabirine, afetlerle mücadele konusunda hem farkındalığı artırmaya hem de eğitim vermeye çalıştıklarını söyledi.

Hayvan Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi ile bir ilki gerçekleştirdiklerini kaydeden Sezer, "Afet bölgelerinden sadece afetzedeler çıkarmıyoruz. Onların yanında da can dostları var. Bazen evsiz, sahipsiz hayvanlar oluyor, bazen sahipli hayvanlarımız oluyor. Onların kurtarılmasıyla ilgili olarak şu ana kadar hem AFAD hem belediyelerimiz hem gönüllülerimiz çalışıyorlardı. Fakat bizim bu manada profesyonel bir eğitim almış ekibimiz yoktu. Biz hayvanların kurtarılmasıyla ilgili olarak profesyonel eğitim almış eğiticileri yetiştirdik. Bundan sonra arama kurtarma personelimizin tamamına, hem kendimiz hem de akredite ettiğimiz grupların tamamına hayvan arama kurtarmayla ilgili de eğitim vermeyi amaçlıyoruz." dedi.

Sezer, program sayesinde personelin can dostlara güvenli yaklaşmayı öğrendiğini, böylece hayvanın da strese girmeden kurtarılabileceğini söyledi.

Programa çok yoğun ilgi olduğunu söyleyen Sezer, "Eğitici eğitmenlerimizle beraber Türkiye'nin her yerinde hayvan arama kurtarma timlerimizi oluşturmayı amaçlıyoruz. Burası bir başlangıç olacak." diye konuştu.

Yunus Sezer, eğitimlere AFAD, polis, jandarma personeli ile gönüllülerin katılabileceğini dile getirerek, programlar çerçevesinde AFAD çantasının yanı sıra bir de hayvan arama kurtarma çalışması hazırladıklarını aktardı.

İhtiyaç tespit edildi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise önemli bir çalışmanın başarıyla sonuçlandığını ifade ederek, "Yaşadığımız felaketler sonucunda ihtiyaca yönelik çıkmış olan ve sahada gördüğümüz eksiklikler sonucu ortaya çıkmış organizasyondu. Çok da ihtiyacımız vardı." dedi.

Afetlerde kimsenin yara almaması için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Çankırı, "Çok güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Kurs sonrası sertifikalarını alan eğitmenlerimiz kendi illerinde gidip bu eğitimleri verecekler." diye konuştu.

Çankırı, hayvan arama kurtarma eğitimi alan kişi sayısının kısa sürede yükselmesini beklediklerini de belirtti.

İstanbul AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü personeli Hasan Erol da hayvanlara yaklaşmayı öğrendikleri eğitim sürecini başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hayvan Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi programı ilk mezunlarını verdi
Hayvan Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi programı ilk mezunlarını verdi
Hayvan Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi programı ilk mezunlarını verdi
Hayvan Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi programı ilk mezunlarını verdi
Hayvan Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi programı ilk mezunlarını verdi

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Hayvan Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi' programı ilk mezunlarını verdi - Son Dakika

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