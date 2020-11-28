'Hayvan Bakım Oteli' talebe yetişemiyor - Son Dakika

'Hayvan Bakım Oteli' talebe yetişemiyor

28.11.2020 16:34
'Hayvan Bakım Oteli' talebe yetişemiyor, System.String[]

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kurulan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan 'Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi' çiftçilerden yoğun ilgi görüyor.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kurulan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan 'Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi' çiftçilerden yoğun ilgi görüyor.

Ordu'da tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına önemli projelere imza atan ve hayata geçirilen projeler ile üreticilere ek gelir kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, göreve başladığı ilk aylarda hizmete açtığı 'Mesudiye Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi' ilçenin kaderini değiştirmeye devam ediyor. Hayvancılığın merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Mesudiye bu otel sayesinde hayvancılıkta önemli yol kat etti. Özellikle yaz bitiminde gurbete dönen üreticilerin tercih ettiği otelde doluluk oranı yüzde 90 oldu.

"Mesudiye hayvancılığın merkezi olacak"

Projenin Mesudiye için önemli olduğunun altını çizen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

İl genelinde tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok yatırımı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Güler, şu bilgileri verdi: "2019 yılında Mesudiye ilçemizde açılışını gerçekleştirdiğimiz Mesudiye Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi'nin ne kadar gerekli olduğunu aradan geçen süre içinde daha da anlamış olduk. Bu projemiz sayesinde ilçemizde hayvan yetiştirme oranları arttı. Geçtiğimiz yıllara oranla ilçede hayvancılık yüzde 25-30 oranında artış gösterdi. Bu sayede ilçemizde süt ürünlerinde de artışlar yaşandı. Buna benzer projelerimizi diğer ilçelerimizde de farklı alanlarda uygulamak için çalışmalarımız devam ediyor. Projeyi başarı ile yürüten Belediye Başkanımız İsa Gül'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu'ya örnek teşkil edecek diğer yatırımlarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz"

"Kapasite arttırılacak"

2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile Mesudiye ilçesinde kurulan Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi'ne gurbetçiler başta olmak üzere çevre ilçelerden yoğun talep olduğunu belirten Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, talepleri karşılamak için kapasite artırımına gideceklerini söyledi.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül yaptığı açıklamada, "İlçemizde hayvancılığın daha da geliştirilmesi amacıyla 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları ilçemize kurulan "Mesudiye Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi" özellikle kış mevsiminde tam kapasite ile çalışıyor. Şu an doluluk oranı yüzde 90 seviyelerinde. Merkezimize sadece ilçemiz sınırları içerisinden değil, çevre ilçelerimizden de talepler var. Biz de bu talepleri göz önünde bulundurarak kapasite artırımına gideceğiz. 200 kapasite olan merkezimizi yapacağımız ek takviyelerle 300-350'ye çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

'Hayvan Bakım Oteli' talebe yetişemiyor
'Hayvan Bakım Oteli' talebe yetişemiyor
'Hayvan Bakım Oteli' talebe yetişemiyor
'Hayvan Bakım Oteli' talebe yetişemiyor

Mehmet Hilmi Güler, Mesudiye, Ordu, İnek, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Hayvan Bakım Oteli' talebe yetişemiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'dan haber var! Oğlu, son durumunu sosyal medyadan paylaştı Gazintep FK, son dakikada yediği gol sonrası Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Şişli'de mucize kurtuluş! Otomobilin üzerine hafriyat kamyonu devrildi Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı
Çukur hayranlarını şoke eden fragman! Cumali diziye veda mı ediyor? Çukur hayranlarını şoke eden fragman! Cumali diziye veda mı ediyor?         
16:14
Trafik kazasında yaşamını yitiren 11 kişinin organlarını satan 6 doktorlu çete çökertildi Trafik kazasında yaşamını yitiren 11 kişinin organlarını satan 6 doktorlu çete çökertildi         
16:02
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü         
15:47
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor         
15:33
Çöp evde yaşıyorlardı! Yetişkinlerden şiddet gören beş çocuk polisi arayarak yardım istedi Çöp evde yaşıyorlardı! Yetişkinlerden şiddet gören beş çocuk polisi arayarak yardım istedi         
15:01
Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü         
14:36
Karadeniz hamsisi en lezzetli dönemine ulaştı: Kilosu 15 lira Karadeniz hamsisi en lezzetli dönemine ulaştı: Kilosu 15 lira         
14:27
Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun         
14:18
20 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti 20 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:19
Zorla yürüyen kardeş dilenciler, polisi görünce bastonu atıp yürümeye başladı Zorla yürüyen kardeş dilenciler, polisi görünce bastonu atıp yürümeye başladı         
12:56
Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor         
12:52
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti         
08:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 16:51:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Hayvan Bakım Oteli' talebe yetişemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei