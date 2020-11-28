'Hayvan Bakım Oteli' talebe yetişemiyor

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kurulan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan 'Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi' çiftçilerden yoğun ilgi görüyor.

Ordu'da tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına önemli projelere imza atan ve hayata geçirilen projeler ile üreticilere ek gelir kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, göreve başladığı ilk aylarda hizmete açtığı 'Mesudiye Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi' ilçenin kaderini değiştirmeye devam ediyor. Hayvancılığın merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Mesudiye bu otel sayesinde hayvancılıkta önemli yol kat etti. Özellikle yaz bitiminde gurbete dönen üreticilerin tercih ettiği otelde doluluk oranı yüzde 90 oldu.

"Mesudiye hayvancılığın merkezi olacak"

Projenin Mesudiye için önemli olduğunun altını çizen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

İl genelinde tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok yatırımı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Güler, şu bilgileri verdi: "2019 yılında Mesudiye ilçemizde açılışını gerçekleştirdiğimiz Mesudiye Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi'nin ne kadar gerekli olduğunu aradan geçen süre içinde daha da anlamış olduk. Bu projemiz sayesinde ilçemizde hayvan yetiştirme oranları arttı. Geçtiğimiz yıllara oranla ilçede hayvancılık yüzde 25-30 oranında artış gösterdi. Bu sayede ilçemizde süt ürünlerinde de artışlar yaşandı. Buna benzer projelerimizi diğer ilçelerimizde de farklı alanlarda uygulamak için çalışmalarımız devam ediyor. Projeyi başarı ile yürüten Belediye Başkanımız İsa Gül'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu'ya örnek teşkil edecek diğer yatırımlarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz"

"Kapasite arttırılacak"

2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile Mesudiye ilçesinde kurulan Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi'ne gurbetçiler başta olmak üzere çevre ilçelerden yoğun talep olduğunu belirten Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, talepleri karşılamak için kapasite artırımına gideceklerini söyledi.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül yaptığı açıklamada, "İlçemizde hayvancılığın daha da geliştirilmesi amacıyla 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları ilçemize kurulan "Mesudiye Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi" özellikle kış mevsiminde tam kapasite ile çalışıyor. Şu an doluluk oranı yüzde 90 seviyelerinde. Merkezimize sadece ilçemiz sınırları içerisinden değil, çevre ilçelerimizden de talepler var. Biz de bu talepleri göz önünde bulundurarak kapasite artırımına gideceğiz. 200 kapasite olan merkezimizi yapacağımız ek takviyelerle 300-350'ye çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU