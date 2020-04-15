Hayvan bakımevleri ziyarete kapatıldı - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele çerçevesinde toplum sağlığını korumak amacıyla Kaşlı, Silifke ve Bozyazı Geçici Hayvan Bakımevlerinin bugünden itibaren ziyarete kapatıldığını duyurdu.



Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, uzun süredir dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan kritik süreçte, belediyeye ait geçici hayvan bakımevlerinde ziyaretçileri, çalışanları ve toplum sağlığını korumanın en büyük öncelikleri olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bu süreçte toplum sağlığını koruyabilmek adına Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığımıza bağlı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kaşlı, Silifke ve Bozyazı Geçici Hayvan Bakımevleri, 15 Nisan 2020 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar ziyarete kapatılmıştır. Bakımevlerimizde sağlık, besleme ve temizlik faaliyetleri rutin olarak devam edecektir" denildi. - MERSİN