Hayvan Barınağı denetlendi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Belediyesi Hayvan Barınağı'nda incelemelerde bulundu.



Düzce Belediyesi ekiplerince sahipsiz sokak köpeklerinin toplanılarak rehabilitasyonlarının yapılması devam ediyor. Yapılan rehabilitasyon çalışmalarının ardından köpekler alındıkları yerlere bırakılıyor. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de Düzce Belediyesi'ne ait Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon merkezinde incelemelerde bulundu. Barınakta denetleme Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ekiplerden bilgi alırken, çalışmalarında dolayı Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine de teşekkür etti. - DÜZCE