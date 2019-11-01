Son Dakika Haberleri: Hayvan barınağı ile ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika Güncel Hayvan barınağı ile ilgili soruşturma başlatıldı

Hayvan barınağı ile ilgili soruşturma başlatıldı

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medyada bugün hayvan barınaklarıyla ilgili yayımlanan görüntülerin kendisini son derece üzdüğünü, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medyada bugün hayvan barınaklarıyla ilgili yayımlanan görüntülerin kendisini son derece üzdüğünü, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Güler, Ordu'daki hayvan barınaklarının durumuyla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntüye ilişkin makamında açıklamada bulundu.

"Sosyal medyada bugün yayınlanan görüntüler beni son derece üzmüştür. Bununla ilgili bir soruşturmayı hemen başlattım" ifadesini kullanan Güler, "Burada kusuru, ihmali ve hatası olanlardan kesinlikle hesabını soracağız. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca yatırımlarımızı da bitirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın." dedi.

Bu işin bir şov meselesi değil, bir vicdan meselesi olduğunu vurgulayan Güler, "Biz şehirleri de canlılarla sokak hayvanlarıyla birlikte paylaşarak yaşıyoruz. Burada ihmali olanlardan hemen hesabını sormak üzere çalışmaları da başlattım." diye konuştu.

Hayvan barınağı ile ilgili soruşturma başlatıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a yükseltti
ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi "KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 06:06:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvan barınağı ile ilgili soruşturma başlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]