Hayvan barınağı sokak hayvanlarına yuva oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayvan barınağı sokak hayvanlarına yuva oldu - Son Dakika

Hayvan barınağı sokak hayvanlarına yuva oldu

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yaptığı çalışmalarla soğuk havalarda sokak hayvanlarına sıcak yuva oldu.

Hayvan barınağı sokak hayvanlarına yuva oldu, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yaptığı çalışmalarla soğuk havalarda sokak hayvanlarına sıcak yuva oldu.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde kışın zor şartlarında sokak hayvanlarının zarar görmemesi için çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda hayvanların rüzgardan etkilenmemesi için barınakların etrafına branda çekilirken yuvalara ise elektrikli ısıtıcılar yerleştirildi. Barınak, yapılan çalışmalarla sokak hayvanlarına sıcak bir yuva oldu. Hayvanların yeme, içme, aşı ve gerekli bakımları barınakta devam ediyor.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yapılan çalışmalar sayesinde sokak hayvanlarını rüzgar ve soğuktan koruduklarını belirtti. Türkiye'de örnek gösterilecek bir hayvan barınağına sahip olduklarını ifade eden Vali Yaman, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Vali Yaman, "Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi olarak, hayvan barınaklarına elektrikli ısıtıcılar ve etraflarını branda ile kapattık. Burada engelli, yavru ve diğer hayvanları soğuktan koruyarak sıcak bir yuvaya sahip oldular. Bu konuda barınakta çalışan arkadaşlarımızda gerekli hassasiyeti gösteriyorlar" dedi. - MARDİN

Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'nin Ulaşım Dairesi'ne 6 ayda 3'üncü atama
Karabük Valiliği'nden 7 il için kritik uyarı: Kar kalınlığı 20 ile 50 santimi bulacak Pistten çıkan uçakta yaralanan Berk Yenipazar, kaza anında uçakta yaşananları anlattı Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:50:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayvan barınağı sokak hayvanlarına yuva oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]