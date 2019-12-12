Hayvan barınağına 1 ton yem bağışlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayvan barınağına 1 ton yem bağışlandı - Son Dakika

Hayvan barınağına 1 ton yem bağışlandı

6 saat önce

Sivas Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Odası Başkanı Hakan Demirgil ve yönetim kurulu üyeleri hayvan barınağına 1 ton yem bağışladılar.

Hayvan barınağına 1 ton yem bağışlandı, System.String[]

Sivas Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Odası Başkanı Hakan Demirgil ve yönetim kurulu üyeleri hayvan barınağına 1 ton yem bağışladılar.


Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Oteline yönelik ziyaretler devam ediyor. Sokak Hayvanlarının bugün ki ziyaretçileri Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Odası Başkanı Hakan Demirgil ve yönetim kurulu üyeleri oldu.


Hayvan Hastanesi, kaloriferli kulübeler, doğal yaşam alanları bakım ve rehabilitasyon merkezinin bulunduğunu Tesis hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Levent Olgun, "Sivas Belediyesi hayvan barınağımızı Tesviyeciler ve Oto Sanatkarlar Odası Başkanımız Hakan Demirgil ve yönetimiyle beraber ziyarete geldiler. Başkanım hayvan barınağımızın nasıl olduğu, hayvanlarımızın kış şartlarında ortamlarının nasıl olduğunu görmek istediler. Kendileri de sağ olsun barınağımıza 1 ton yem bağışında bulundular. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin adına ve şahsım olarak kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.


Eşinin başından geçen bir olayı anlatan Demirgil; "Hanımım ve arkadaşı bir sakat kedi görmüşler, direk Sivas Belediyesini aramışlar, 1 saat içinde ekipler gelmiş. O kediyi almışlar tedavisini yapmışlar. Daha sonra da bize bilgi verdiler, ben çok mutlu oldum. Bunun üzerine yönetim kurulumuz ile birlikte burayı ziyaret etme kararı aldık. Levent Olgun Başkanımız gezdirdi. Gerçekten çok donanımlı gerçekten Sivas'a Sultan Şehir'e yakışır bir hayvan barınağı olmuş. Temiz, kış şartları olmasına rağmen tüm hayvanlarımız gayet sağlıklılar. Ben buradan oto sanatkarlarım ve şahsım adıma; Hilmi Bilgin başkanıma, Levent Olgun başkanıma, Müdürümüz Mustafa beye ve ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.


Duyarlı davranışlarından dolayı Başkan Yardımcısı Olgun, Oda Başkanı Demirgil'e teşekkür belgesi takdim etti. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Levent Olgun, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:19 Kaynak: İHA
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