Hayvan barınağından köpek çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayvan barınağından köpek çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hayvan barınağından köpek çalan 3 kişi tutuklandı

22 dakika önce

BİNGÖL Belediyesi'ne ait hayvan barınağından domuz avcısı olarak bilinen 'Dogo Argentino' cinsi 3 köpeği çalan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Hayvan barınağından köpek çalan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

BİNGÖL Belediyesi'ne ait hayvan barınağından domuz avcısı olarak bilinen 'Dogo Argentino' cinsi 3 köpeği çalan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Kültür Mahallesi'ndeki Bingöl Belediyesi'ne ait Geçici Hayvan Bakımevi'nde koruma altına alınan ve domuz acısı olarak bilinen 'Dogo Argentino' cinsi 3 köpek, 5 Ocak günü 3 şüpheli tarafından çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipleri, barındaki 3 köpeği çaldıkları tespit edilen  M.B., M.C. ve Y.B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, köpekler barınağa teslim edildi.


Bingöl Belediyesi, Kültür Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı

Son Dakika Haberleri
20:15 Sözcü Gazetesi davasında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika
20:15 Bahçelievler'de park halindeki araçta patlama: 2 yaralı - Son Dakika
20:15 Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de - Son Dakika
20:15 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
20:14 İstanbul'da su kesintisi - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 20:22:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayvan barınağından köpek çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]