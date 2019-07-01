Son Dakika Haberleri: Hayvan barınağının sessiz misafirleri yeni yuvalarına kavuşuyor
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Hayvan barınağının sessiz misafirleri yeni yuvalarına kavuşuyor

53 dakika önce

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından tedavi edilerek sağlığına kavuşturulan hayvanlar,yeni ve sıcak yuvalarına kavuşturuluyor.

Hayvan barınağının sessiz misafirleri yeni yuvalarına kavuşuyor, System.String[]
Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından tedavi edilerek sağlığına kavuşturulan hayvanlar,yeni ve sıcak yuvalarına kavuşturuluyor.

Adıyamanlı hayvan severler, son yıllarda sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla büyük takdir toplayan Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından tedavi ederek sağlığına kavuşturulan hayvanları, yeni yuvalarına kavuşturuluyor. Kısa süre önce Adıyaman Belediyesi 153 şikayet hattına yapılan ihbarı değerlendiren Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan ve tedavisi tamamlanarak yeniden sağlığına kavuşturulan sahipsiz hayvanlar, kayıt altına alındıktan sonra hayvan dostu ailelere veriliyor.

Durumdan duydukları memnuniyeti dile getiren Veteriner Müdürlüğü yetkilileri, Adıyamanlıların, hayvanları sahiplenme konusunda oldukça hassas olduğunu belirterek, hayvan sahiplenme sayısının her geçen gün arttığını söyledi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:38 Kaynak: İHA
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