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Hayvan barınakları tehlikeli ırklar ile doldu - Son Dakika

Hayvan barınakları tehlikeli ırklar ile doldu

20.01.2022 17:40

Hayvan barınakları tehlikeli ırklar ile doldu Yasaklı ırkların kayıt altına alınmasının ardından hayvan barınakları sahipsiz köpeklerle doldu.

Hayvan barınakları tehlikeli ırklar ile doldu

ANKARA - Yasaklı ırkların kayıt altına alınmasının ardından hayvan barınakları sahipsiz köpeklerle doldu.

Ankara'da tehlikeli ırk olarak nitelendirilen köpeklerin maliyetlerinde dolayı kısırlaştırmayan hayvan sahipleri, köpekleri başıboş halde sokaklara terk ediyor. Terk edilen köpekleri toplayan Ankara Pursaklar Belediyesi ise bu hayvanları barınaklar da rehabilite ediyor. Yasaklı ırklar olarak nitelendirilen köpeklerin kayıt altına alınıp kısırlaştırılmasından sonra barınaklar sahipsiz köpeklerle doldu.

Sahipsiz köpeklere yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren Pursaklar Belediyesi Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin, "Bildiğiniz üzere 5199 sayılı Kanun çerçevesinde hizmet vermekteyiz. Son dönemlerde ülkemizde bu sokak hayvanlarıyla ilgili çok ciddi anlamda bir problem var ve bunun sorumluluğu da belediyeler üzerinden yapılmakta. Şimdi bu yasaklı ırklarla alakalı da bir düzenleme yapılmıştı. 14 Ocak'a kadar bu yasaklı ırk besleyen vatandaşlarımızın Tarım Müdürlüklerine kayıt yaptırmaları gerekiyordu. Bu süre içerisinde kayıt yaptırmayanlar hakkında da idari cezalar vardı. Bunlar, kayıt yaptırmayanlar 10 bin lira ceza, kayıt yaptırmayıp sokağa bırakanlara da 30 bin lira cezai işlem vardı. Ayın 14'üne kadar kayıt yaptıran hemşirelerimiz oldu fakat 14'ünden sonra ciddi anlamda bizim ilçemizde olmak üzere sokaklara yasaklı ırk bırakılmaya başlandı. Şu an geçici barınaklarımız doldu. Kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. Bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz daha dikkatli olmaları. Bu yasaklı ırkı besleyenlerin sokaklara bırakmamaları, gerekirse bizleri arayıp teslim etmelerini özellikle Tarım Müdürlüklerine bildirmelerini istiyoruz. Bu anlamda sıkıntılar yaşamaktayız. Biz belediye olarak kanun çerçevesinde üzerimize düşen gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Barınağın kapasitesi hakkında da bilgi veren Kesgin, "Bizim iki tane geçici barınağımız ve ameliyathanemiz var ve hayvan severlerin kanun kapsamında bizden yardım talep edip kendilerinin baktığı alan var. 30'a yakında besleme noktamız var yasaklı ırkları bu bölgelerden ziyade kendimiz geçici barınaklar kapsamında değerlendirmek zorundayız. 40 tane bizim yasaklı hayvan ve sokak hayvanlarıyla alakalı geçici barınağımız var şu an ve dolu. Yasaklı hayvanlar için 15 yeni barınak yaptırdık o da doldu. Tekrar yenilerini yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Hayvan barınakları tehlikeli ırklar ile doldu
Hayvan barınakları tehlikeli ırklar ile doldu
Hayvan barınakları tehlikeli ırklar ile doldu

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Pursaklar Belediyesi, Ankara, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayvan barınakları tehlikeli ırklar ile doldu - Son Dakika


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