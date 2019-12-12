Hayvan besleme ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya'nın hayvancılık sektöründe önemli mesafeler kat ettiğini belirterek, "Malatya özellikle hayvancılık sektöründe son zamanlarda bölgenin yükselen konumuna geldi" dedi.



Malatya Ticaret Borsası (MTB) ev sahipliğinde hayvan besleme ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Malatya Yazıhan bölgesinde inşa edilecek hayvancılık organize sanayi bölgesi ile ilgili bilgilerin de paylaşıldığı toplantıda konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, sektörde önemli mesafeler kat edildiğini kaydetti. Özcan, "Malatya özellikle hayvancılık sektöründe son zamanlarda bölgenin yükselen konumuna geldi. Çok önemli yatırımlar yapıldı. Özellikle, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), üzerinden ciddi anlamda Malatya hayvancılık sektörü konusunda çok önemli bir mesafe aldı" dedi.



Üretim maliyetlerinin de yükseldiğini hatırlatan Özcan, "Canlı ve hayvanda ve kırmızı ette bu üretim potansiyeli ile beraber artmamış olması üreticimizi ciddi bir anlamda mağdur duruma düşürdü. Son zamanlarda özellikle Tarım Bakanlığı önemli kararlar aldı. Buradan alınan kararların önümüzdeki dönemlerde sektörü daha iyi noktaya taşıyacağız. Sir taraftan üretim maliyetleri düşürürken diğer taraftan da vatandaşın daha uygun fiyata kırmızı et üretimi gerçekleştireceği bir noktaya götüreceğiz. Bankacılık sektörünün özellikle hayvancılık sektöründe ki finansman sorunlarını da açmak için çaba gösterdiğini görüyoruz. Malatya resmi rakamlara göre, beş yüz bin baş büyük ve küçük hayvan yetiştiriliyor. Bunun yaklaşık iki yüz bini büyük baş, geri kalanı da küçükbaş ile resmi olarak Tarım İl Müdürlüğünden almış olduğumuz bilgiler böyledir" şeklinde konuştu.



Özcan, Malatya'da kurulacak olan Besi Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili ise, "Yazıhan bölgemizde, Mısır Dere'de yaklaşık 3 bin dönüm arazi üzerine 140 tane küçük orta ve büyük ölçekte yetiştirme alanları ile beraber 15 bin başlı bir hayvan kapasiteli organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Şu anda bu bölgeye yapacağımız yatırım Tarım Bakanımızın imzası ile beraber Cumhurbaşkanımızın strateji daire başkanlığında da onaylandıktan sonra birinci, ikinci ve üçüncü etabı olmak üzere ilk etabın kaynağı 17 milyon civarında, birinci etabın kaynağını aktardıktan sonra inşallah bölgenin en önemli hayvancılık organize sanayi bölgesini de Malatya Yazıhan bölgesinde inşa ederek hem bu bölgede hem de Malatya da çok önemli bir yatırıma öncülük etmiş olacağız" dedi. - MALATYA