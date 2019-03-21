Hayvan Çalıp, Uyuşturucu Alan Şüpheliler Tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde küçükbaş hayvanları çalıp uyuşturucu alan Zeki Gül, Halil İbrahim Akkaya ve Mustafa Şahin Güzel, jandarma tarafından yakalandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde küçükbaş hayvanları çalıp uyuşturucu alan Zeki Gül, Halil İbrahim Akkaya ve Mustafa Şahin Güzel, jandarma tarafından yakalandı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler tutuklandı.



Manavgat'ın Sağirin Mahallesi'nde oturan ve besicilik yapan Mustafa Özden, geçen hafta pazartesi günü İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelerek, ağılında bulunan 18 keçinin 3'er 4'er kaybolduğunu, tüm aramalarına rağmen keçileri bulamadığını, çalınmış olabileceğini belirterek, şikayetçi oldu. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada keçilerin Zeki Gül, Halil İbrahim Akkaya ve Mustafa Şahin Güzel tarafından çalındığı belirlendi. Yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden Zeki Gül ve Halil İbrahim Akkaya avukat eşliğinde verdikleri ifadede, suçlarını itiraf etti.



'2 BİN 100 LİRAYA SATTIK'



Halil İbrahim Akkaya ifadesinde pişman olduğunu belirterek, Manavgat'tan kiraladığı araçla Sağirin Mahallesi'nde Zeki Gül ve Mustafa Şahin Güzel ile buluştuğunu anlattı. Bir süre sonra Mustafa Şahin Güzel'nin 'Hadi geçenki yere gidelim, adam halen ayılmıyor çaldığımız keçilerden' dediğini anlatan Akkaya, "Benim kullandığım araçla Kepez mevkisine gittik. Ben araçta bekledim. Mustafa Şahin Güzel ile Zeki Gül, 5-10 dakika içerisinde 4 keçiyi aracın bagaj ve arka koltuğuna koydu. Hayvanları Karacalar Mahallesi'nden T.K.'ya 2 bin 100 liraya sattık" dedi. Halil İbrahim Akkaya, aynı yerden daha önce de 8 keçi çaldıklarını belirterek, "Ayrıca Karakaya Mahallesi'nde yaşayan öz dayım Ö.F.K.'ya ait ağıldan Zeki Gül ile birlikte 2 kuzu çalarak T.K.'ya 1100 liraya sattık. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım" dedi.



'TANIMADIĞIM KİŞİLERDEN EROİN ALDI'



Zeki Gül de 10 Mart günü Halil İbrahim Akkaya ve Mustafa Şahin Güzel'in evine geldiklerini, birlikte bir süre oturduklarını, bu sırada Mustafa Şahin Güzel'in 'İki davar var onları alıp Manavgat'a götürsek olur mu?' dediğini anlatarak, "Mustafa Özden'in ağılından Mustafa Şahin Güzel ve Halil İbrahim Akkaya ile keçileri alarak arka koltuğa ve bagaja koyduk. Karacalar Mahallesi'nde yaşayan T.K.'ya keçileri satıp parasını kendi aralarında paylaştılar. Daha sonra Zeytinköy'e gittik, Halil İbrahim Akkaya orada tanımadığım kişilerden eroin aldı, eroinden bana da ikram etti. Ben de kullandım. Ertesi sabah aynı araçla Side Mahallesi'ne giderken jandarma yakaladı, hakkımızda uyuşturucu kullanmaktan işlem yaptı" diye konuştu. Zeki Gül, çalınan diğer hayvanlardan haberi olmadığını belirtti.



Şüphelilerden Mustafa Şahin Güzel ise hırsızlık olaylarına karışmadığını iddia ederek, Mustafa Özden ve Zeki Gül'ün komşusu olduğunu söyledi. Halil İbrahim Akkaya'yı ve T.K.'yı tanımadığını öne süren Mustafa Şahin Güzel, Zeki Gül'den daha önceden hırsızlık suçlarına karıştığı için uzak durduğunu anlattı.



'UYUŞTURUCU KULLANIYORUM PARAYA İHTİYACIM VAR'



Küçükbaş hayvanları satın aldığı iddia edilen T.K. ise verdiği ifadede soyadını bilmediği Zeki'nin 10 Mart gecesi saat 21.30 sıralarında arayarak keçi getireceklerini söylediğini, saat 22.30 sıralarında keçileri kendi evine getirdiklerini belirterek, "Ben Zeki'ye 'bu keçiler kimin' diye sorduğumda bana 'Abi, bu keçiler Sağirin Mahallesi'nden, babama ait bunlar. Uyuşturucu kullanıyorum paraya ihtiyacım var. Babamdan habersiz aldım' diye cevap verdi. Ben de 4 keçiyi 2 bin 100 lira karşılığında aldım. Daha sonra başkalarına sattım" dedi. T.K. şüphelilerden daha önce de 2 kuzu ve 4 keçi aldığını anlattı.



Zeki Gül, Halil İbrahim Akkaya ve Mustafa Şahin Güzel jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.



- Antalya

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