Hayvan çiftliği deposundaki yangında 5 milyon liralık zarar - Son Dakika

Hayvan çiftliği deposundaki yangında 5 milyon liralık zarar

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde, yonca deposu yanan büyükbaş hayvan çiftliğinin işletme sahibi Yaşar Kopan, 3 bin tondan fazla yemin yandığını, zararının 5 milyon liradan fazla olduğunu söyledi.

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NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde, yonca deposu yanan büyükbaş hayvan çiftliğinin işletme sahibi Yaşar Kopan, 3 bin tondan fazla yemin yandığını, zararının 5 milyon liradan fazla olduğunu söyledi.

Yangın, bu gece Bayat Köyü yakınlarındaki büyükbaş hayvan çiftliğinin yonca deposunda çıktı. Depodan yükselen alevleri fark eden çiftlik çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hayvanlar hemen tahliye edilirken, yangın 4 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yanan yonca ve samanlar, kamyonlarla boş arazilere götürüp, soğutma çalışmalarına başlandı. 5 bin kapasiteli çiftlikte bulunan hayvanların yemleri ise diğer işletmelerden tedarik ediliyor.

ZARAR 5 MİLYONUN ÜZERİNDE

İşletme sahibi Yaşar Kopan, yangında, 3 bin tondan fazla yemin yandığını, zararlarının 5 milyon liranın üzerinde olduğunu söyledi.

Soğutma çalışmalarının halen devam ettiğini kaydeden Kopan, Yangın insan ve makine gücüyle söndürülemeyecek kadar büyümüştü. Çaresiz kaldık. Milli servet, burayı, kağıt üzerinde sahibi biz olsak da Türkiye Cumhuriyeti'nin, 81 milyonun malı olarak görüyorum. İki büyükbaş kaybımız var. 3 bin ton üzerinde kaba yemimizi kaybettik. Ayrıca çelik bina, o kadar ısının içerisinde statik değeri kalmadığı için 5 ila 5,5 milyon TL arasında bir kaybımız söz konusu. Hayvanlarımız sigortalı ama işletme sigortamız olmadığı için devlet büyüklerimizin yanımızda olacağını düşünüyorum. Zaten geceden bu yana yanımızdalar. Bor İlçe Tarım Müdürlüğü, diğer işletmelerden hayvanlarımızın yiyeceği yemi tedarik etti? dedi.


Bayat Köyü, Altunhisar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayvan çiftliği deposundaki yangında 5 milyon liralık zarar - Son Dakika

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