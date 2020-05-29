Hayvan çiftliğinde çıkan yangında 300 bin TL'lik zarar oluştu - Son Dakika

BURSA'nın Karacabey ilçesindeki hayvan çiftliğinde çıkan yangında, çatı kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında, 300 bin TL'lik zarar oluştu.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Karacabey'in Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, çiftlikteki 2 bin 400 hayvandan 110 büyükbaş, tahliye edildi. Bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çiftliğin çatısındaki alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında güneş panelleriyle kaplı çatı kullanılamaz hale gelirken, 300 bin TL'lik zarar oluştu. Yangınla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.