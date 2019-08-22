Son Dakika Haberleri: Hayvan çiftliğinde hırsızlık çatışması: 1 ölü, 2 yaralı
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Hayvan çiftliğinde hırsızlık çatışması: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde küçükbaşları çalmaya çalıştığı öne sürülen Murat Gümüş ve arkadaşı Ferhat Ulu ile hayvan sahibi Garip Sarıgül arasında av tüfeklerinin kullanıldığı çatışma çıktı.

Hayvan çiftliğinde hırsızlık çatışması: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde küçükbaşları çalmaya çalıştığı öne sürülen Murat Gümüş ve arkadaşı Ferhat Ulu ile hayvan sahibi Garip Sarıgül arasında av tüfeklerinin kullanıldığı çatışma çıktı. Olayda Ferhat Ulu öldü, Gümüş ve Sarıgül ise ağır yaralandı.

Olay dün gece Besni Sugözü mesire alanı yakınlarındaki hayvan çiftliğinde meydana geldi. İddiaya göre Murat Gümüş, arkadaşı Ferhat Ulu ile birlikte, Garip Sarıgül'e ait küçükbaşları çalmak için geldi. Bu sırada gelen sesleri duyan Sarıgül, av tüfeğini alarak hayvanları kontrol etmek için ağıla gitti.

Birbirlerini fark eden iki taraf da yanlarındaki tüfeklerle karşılıklı olarak ateş etmeye başladı. Yaşanan çatışmada Gümüş, Ulu ve Sarıgül kanlar içinde yerde kaldı. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ulu'nun öldüğünü belirledi. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalara ağır yaralanan Gümüş ve Sarıgül, Besni Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ulu'nun cenazesi otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ve polis hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Gümüş, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:19 Kaynak: DHA
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