HAYVAN ÇİFTLİĞİNE UYUŞTURUCUYA GÖZALTI - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarma tarafından bir hayvan çiftliğine düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kahta'da bir hayvan çiftliğinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda arama yapılan çiftlikte 1 kilo 980 gram esrar, 1 hassas terazi, 100 gram kenevir tohumu ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu ve suç unsurlarına el koyan ekipler, çiftlikte bulunan R.K.'yi gözaltına aldı.