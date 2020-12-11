Hayvan damında kendisini iple tavana astı - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 39 yaşındaki Hikmet D. hayvan damında yakınları tarafından iple tavana asılı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Hikmet D., kurtarılamadı.

Kula'nın kırsal Sarnıç Mahallesi'nde eşinden 2 yıl önce boşanan ve bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hikmet D., saat 13.00 sıralarında annesi N.D. ve yeğeni M.D., tarafından evlerinin bahçesindeki hayvan damında tavandaki demir profile iple asılı olarak bulundu. İpi kesen yakınları tarafından bulunduğu yerden indirilen Hikmet D., Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Hikmet D., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hikmet D.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Hikmet D.'nin acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma, Hikmet D.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.