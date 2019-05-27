Son Dakika Haberleri: Hayvan dostu Başkana anlamlı hediye

Hayvan dostu Başkana anlamlı hediye

3 saat önce

ASKİ Nazilli Şubesi çalışanları, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaretlerinde çiçek yerine, sokak hayvanlarına dağıtılması için 30 kilo mama hediye etti.

Hayvan dostu Başkana anlamlı hediye, System.String[]
ASKİ Nazilli Şubesi çalışanları, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaretlerinde çiçek yerine, sokak hayvanlarına dağıtılması için 30 kilo mama hediye etti.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı Nazilli Şubesi çalışanları Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeni görevinde Başkan Özcan'a başarılar dileyen ASKİ çalışanları, farkındalık oluşturmak için çiçek yerine ellerinde 30 kilo mama ile ziyarete geldi.

Sıkı bir hayvan dostu olduğunu söyleyen Başkan Özcan, "ASKİ çalışanlarına bu duyarlı ve örnek davranışlarından ötürü teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum. Nazilli Belediyesi olarak sokak hayvanları için başlatılan her türlü projeye destek vermeye hazırız. Çocuklarımıza can dostlarımızın sevgilerini aşılamak, onlara daha yaşanılır bir Nazilli bırakmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:11 Kaynak: İHA
Kürşat Engin Özcan, ASKİ, Nazilli, Güncel
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