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Hayvan dostu belediye sokaklardan mama ve suyu eksik etmiyor - Son Dakika

Hayvan dostu belediye sokaklardan mama ve suyu eksik etmiyor

22.11.2021 11:05
Hayvan dostu belediye sokaklardan mama ve suyu eksik etmiyor

Elazığ Belediyesi, sokaktaki "can dostlar"ın yoğun olduğu bölgelere yerleştirilen su ve mama düzeneği ile kedi ve köpekleri aç, susuz bırakmıyor.

Elazığ Belediyesi, sokaktaki "can dostlar"ın yoğun olduğu bölgelere yerleştirilen su ve mama düzeneği ile kedi ve köpekleri aç, susuz bırakmıyor.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kış aylarında sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için "Can dostlarımız aç ve susuz kalmasın" sloganıyla çalışma başlattı.

Kent genelinde ilk etapta sokak hayvanlarının yoğun olduğu 90 farklı parka hayvanların ihtiyacını karşılaması için su ve mama düzeneği kuran ekipler, ihtiyacı olan sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor.

Her gün sabah saatlerinde bu noktaları ziyaret ederek, su kontrolü yapıp hayvanlar için mama bırakan ekipler, hasta ve yaralı olan kedi ve köpekleri Belediye Hayvan Hastanesi'ne götürerek, tedavilerinin yapılmasını sağlıyor.

"Sokak hayvanlarımızın bize emanet olduğunu unutmamamız gerekiyor"

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fethi Aslantaş, AA muhabirine, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları öncülüğünde huzurlu, mutlu ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak sokaktaki can dostların ihtiyaçlarını karşılamak için örnek bir çalışma başlattıklarını ifade eden Aslantaş, "Kış ayları yaklaştığından yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak için parklarımıza otomatik suyunu dolduran su kabı ve yanına mama kabı yerleştiriyoruz. Sistemin üst tarafına da kuşlarımız için su kabı yerleştirdik." dedi.

Bu çalışmayı ilk etapta 90 farklı noktada gerçekleştirdiklerini ancak zamanla sayıyı artıracaklarını dile getiren Aslantaş, şöyle konuştu:

"Parklarda otomatik su kaplarımız şamandıra sistemiyle suyu kendisi alıyor. Su bittikçe kendiliğinden su dolduruyor. Yanına da kedi ve köpekler için mama kabı yerleştirdik. Her gün personelimiz sokak hayvanlarımızın mama ve su ihtiyacını karşılamak için bu noktalara geliyor. Kış aylarında sokak hayvanlarımız ihtiyaçlarını karşılama konusunda daha da çok zorlanıyor. Bu noktalara yuvalarını da bırakıyoruz."

Aslantaş, sokak hayvanlarının her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilendiklerini belirterek, "Sokak hayvanlarımızın bize emanet olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bizler de sosyal belediye anlayışıyla bu hayvanlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Bu hayvanların aşılarını, tedavilerini, kısırlaştırmalarını yaptıklarını anlatan Aslantaş, "Bu yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımızdan bize olumlu dönüşler oluyor. İsteyen vatandaşlarımız da bu kaplara mama bırakabilirler. Sokak hayvanları için gelen şikayetlere personelimiz anında müdahale ediyor. Bu hayvanlar geçici hayvan bakım evine alınarak orada gereken tedavileri yapılarak tekrar alınan yere bırakılıyor. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"İlk işimiz hayvanların mamasını ve suyunu kontrol etmek"

Belediye personeli Yunus Asma da ekipte gönüllü yer aldığını, her gün sokak hayvanlarının bakımını, temizliğini yapıp, mama ve su ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

"Özellikle kış ayları olduğu için bakımı biraz sıkıntılı oluyor. Mama ve su bulmakta çok zorlanıyorlar. Sabah uyandığımızda kahvaltı yapmadan ilk işimiz hayvanların mamasını ve suyunu kontrol etmek oluyor. Kış ayı geldi. Hayvanlar mama ve su bulmakta çok zorlanıyor." diyen Asma, vatandaşlardan da hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması için duyarlılık beklediklerini aktardı.

Hayvansever vatandaşlardan Gazi Bilge ise belediyenin sokak hayvanları için örnek bir çalışma yaptığını anlatarak, hayvanların mama ve su ihtiyacını karşılayacak olan sistemi her yerde gördüklerini kaydetti.

Bilge, "Allah razı olsun. Güzel bir çalışma olmuş." ifadelerini kullandı.

Şahin Şerifoğulları, Sokak Hayvanları, Veteriner, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvan dostu belediye sokaklardan mama ve suyu eksik etmiyor - Son Dakika


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