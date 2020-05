Hayvan dostu hizmetlere 'teşekkür' plaketi - Son Dakika

Ege Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Funda Ersoy, tüm ekip adına Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı'ya plaketi takdim etti. Ersoy, "Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün fevkalade bir ekibi var. Kendi yaşamlarını ve sağlıklarını riske atarak hafta sonları da dahil, fedakârca çalışmaya devam ediyorlar. Kendilerine minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK ALARMDAYIZ"

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı da "Koronavirüs ile mücadele süreci ve karantina günlerinin başlangıcından bu yana, sokaktaki can dostlarımızı yalnız bırakmamak için canla başla çalışıyoruz. Hem düzenli mama dağıtımları yaparak beslenme desteği sağlıyor, hem de ameliyat ve tedavi gibi sağlık hizmetlerini eksiksiz şekilde yerine getiriyoruz. Hayvanseverlerimizle sürekli iletişim ve iş birliği içindeyiz. Her acil duruma, her ihtiyaca en kısa sürede müdahale etmeye gayret gösteriyoruz. Bizler de sağlık çalışanları olarak bu süreçte alarm durumundayız. Bu çabalarımızın takdir edilmesi bizleri onurlandırdı ve motive etti. Duyarlı davranışları için Funda Hanım'a ve bu plaketi bize layık gören herkese teşekkür ediyoruz. Hayvan dostu kent Karşıyaka'ya yakışır şekilde özveri ve gayretle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.