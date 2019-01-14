Hayvan Dostu İlçe" Kulübelerle Donatıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakamlığın başlattığı "Patiler Üşümesin" kampanyası kapsamında ilçe kedi ve köpekler için hazırlanan kulübelerle donatıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakamlığın başlattığı "Patiler Üşümesin" kampanyası kapsamında ilçe kedi ve köpekler için hazırlanan kulübelerle donatıldı.



Kaymakamlık, Belediye ve vatandaşlar tarafından yaptırılan 14 kedi ve köpek kulübesi ilçede farklı bölgelere yerleştirildi.



Vatandaşlarla birlikte Üçoluklar bölgesine kedi ve köpek kulübeleri yerleştiren Kaymakam Deniz Pişkin, yaptığı açıklamada, 15 gün önce başlattığı "Patiler üşümesin" kampanyasının ilk meyvelerini verdiğini, kampanyanın devam edeceğini söyledi.



Pişkin, "Burada amacımız, ilçemizdeki sokak hayvanları meselesine, hem onları hem de insanları mağdur etmeyecek şekilde ortak ve makul bir çözüm üretmek. Hem soğukla hem de açlıkla mücadele eden bu hayvanlara, donma tehlikesine karşı, soğuğa karşı sağlıklı barınaklar oluşturabilir miyiz, düşüncemiz ve niyetimiz bu." diye konuştu.



Pişkin, barınakları kimsenin rahatsızlık duymayacağı yerlere koyacaklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Kulübeleri şehrin içinden, köpeklerin tasfiye edileceği noktalara taşıdıktan sonra da buralarda beslenmelerini sürdüreceğiz. Böylece hem onlar sağlıklı bir şekilde soğuğa ve açlığa karşı hayatlarını sürdürmüş olacaklar hem de ilçe merkezindeki vatandaşlarımız, köpeklerden duydukları tehdit ve korkudan bir nebze olsun bertaraf edilmiş olacaklar. Bu anlamda bu kampanyanın, çok paydaşlı, çok ortaklı ve birçok insan tarafından katkı sunulan bir kampanya olduğunu belirtmek istiyorum. Üst çatı olarak Tosya Kaymakamlığı görülse de bütün kurumlarımız bu anlamda işin içinde."



Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin de sokak hayvanlarının sadece Tosya'nın değil, bütün Türkiye'nin sorunu olduğunu vurguladı.



"Beslenme ünitelerini birçok yerde oluşturacağız"



Sokak hayvanları sorununa Tosya'nın farklı bir açıdan yaklaştığını ifade eden Şahin, şunları dile getirdi:



"Bu beslenme ünitelerini şehrin birçok yerinde oluşturacağız. Dolayısıyla halkımız, bir taraftan sokak hayvanlarıyla bir arada yaşamayı öğrenecek diğer taraftan da bu hayvanlarımızın beslenme ünitelerinde, barınma merkezlerinde beslenmelerine katkı sunacaklar. Bu projenin, çocuklarımızın hayvanlarla bir arada severek ve besleyerek yaşamayı öğrenmesi bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum."



Kaymakam Pişkin daha sonra çocuklar ve vatandaşlarla birlikte şehrin çeşitli bölgelerine kedi ve köpek kulübeleri yerleştirdi, kedilere mama yedirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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