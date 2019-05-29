Hayvan Dostu Kampüs Projesi hayata geçirildi

Bayburt Üniversitesinde "Hayvan Dostu Kampüs Projesi" hayata geçirildi.

Bayburt Üniversitesinde "Hayvan Dostu Kampüs Projesi" hayata geçirildi.

Bayburt Üniversitesi mezunlarından Muhammed Badur'un öğrencilik döneminde kendi imkanlarıyla ürettiği ve sokak hayvanlarını beslemek için şehrin çeşitli odaklarına yerleştirdiği dostluk aparatlarının, Dr. Öğr. Üyesi Cansu Tutkun ve proje ekibi tarafından geliştirilen yeni prototipleri Baberti ve Dede Korkut Külliyelerine yerleştirildi.

"Yaşayan Kampüsler" sloganıyla doğayla bütünleşmiş sosyal donatılar oluşturan Bayburt Üniversitesi Baberti ve Dede Korkut Külliyelerinin halihazırda birçok hayvana ev sahipliği yaptığını belirten Tutkun, sosyal sorumluluk bilincini yansıtan tasarımlarını şehrin çeşitli noktalarına yerleştireceklerini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise Muhammed Badur'un kendi imkanlarıyla başlattığı projeyi kendisiyle paylaştığı anda çok memnun olduğunu ve ilgili akademik birimlere tasarım desteği için yönlendirme yaptığını söyledi.

Sosyal sorumluluğu ve değerleri ön planda tutan öğrenciler yetiştirme hedeflerine işaret eden Coşkun, öğrencilerinin sosyal projelerine her zaman destek verdiklerini ve Dostluk Aparatı Geliştirme Projesinin bunun en somut örneği olduğunu dile getirdi.



Coşkun, Bayburt Üniversitesi külliyelerinin sokak hayvanları için güvenli bir yuva olduğunu ifade ederek, öğrenciler ile hayvanlar arasındaki dostluk bağlarını görmenin kendilerini memnun ettiğini ve çoğu öğrencinin hayvanları elleriyle beslediğine tanıklık ettiğini kaydetti.

Proje ekibine ve Tutkun'a teşekkür eden Coşkun, proje çıktılarının ülke çapında yaygınlaşmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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