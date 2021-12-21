Üye Girişi
Hayvan dostu polis, Bingöl'de sahipsiz canlara destek oluyor - Son Dakika

Hayvan dostu polis, Bingöl'de sahipsiz canlara destek oluyor

21.12.2021 11:09
Hayvan dostu polis, Bingöl'de sahipsiz canlara destek oluyor

Bingöl'de görev yapan trafik polisi Selma Tatlı, boş zamanlarını lojman yerleşkesinde yaşayan sokak kedilerine harcayarak can dostlarının beslenmesini ve hasta olanların tedavisinin yapılmasını sağlıyor.

Bingöl'de görev yapan trafik polisi Selma Tatlı, boş zamanlarını lojman yerleşkesinde yaşayan sokak kedilerine harcayarak can dostlarının beslenmesini ve hasta olanların tedavisinin yapılmasını sağlıyor.

Antalya'dan Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde 4 ay önce tayin olan 22 yıllık trafik polisi Selma Tatlı, 4 sene önce kedilerle ilgilenmeye başladı.

Evli ve 2 çocuk annesi Tatlı, evde baktığı 2 kedisini, Bingöl'e tayin olduktan sonra, uzun süren yolculuk sırasında hasta olmamaları için Kütahya'daki yakınlarına teslim etti.

Bingöl'de de hayvanlara sevgi ve ilgisini sürdüren Tatlı, Emniyet Müdürlüğü lojmanları sitesindeki sokak kedilerine bakıyor.

Aldığı mamaları, işe gidiş gelişlerinde, öğle arasında ve gece sitedeki kedilere veren Tatlı, hasta ve yaralı olanları da veterinere götürerek tedavilerinin yapılmasını sağlıyor.

Hayvan sevgisiyle herkese örnek olan Tatlı, vatandaşlardan güzel tepkiler alıyor. Meslektaşlarından da destek alan Tatlı, site dışında gördüğü kedilere de çantasında taşıdığı mamaları ulaştırıyor.

"Diş problemi olan bir kedimizi tedavi ettirdik"

Selma Tatlı, AA muhabirine, kedilerle ilgilenmenin kendisini psikolojik olarak rahatlattığını söyledi.

Özellikle sokak kedilerini koruma altına almaya ve onlara yuva yapmaya çalıştığını anlatan Tatlı, "Evimin bir köşesine almaya çalışıyorum, eşim müsaade ettiği ölçüde. Yoksa bütün kedileri eve dolduracağım bu şekilde. Ama elimden geldiğince sabah, öğle, akşam beslemeye çalışıyorum." dedi.

Tatlı, "Çantamda sürekli mama var. Geçenlerde bir haftalık kediler aldım, onları besledim. Onları 5 haftalık olunca sahiplendirdim. Çok iyi durumdalar, hatta bizden daha iyi bakıyorlar. Bir kedim daha vardı, Veterinerlik Fakültesinde okuyan iki öğrenciye verdim. Onlar da çok mutlu etti beni. Öğrenci olmalarına rağmen evde kediye bakıyorlar." diye konuştu.

Elinden geldiği kadarıyla bütün kedilere bakmaya çalıştığını dile getiren Tatlı, "Özellikle kediler ince noktam, kırmızı çizgim. Kimseye de laf söyletmem. Onlarla konuşmak ve sohbet etmek beni çok mutlu ediyor. Mamaları kendi imkanlarımla almaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Oğlunun da kendisine yardım ettiğini ve onun da sokaktaki kedilere sevgisinin arttığını bildiren Tatlı, "Hasta olduklarını görüyoruz. Diş problemi olan bir kedimizi tedavi ettirdik. Veteriner de çok yardımcı oldu bize. İnsanlar lütfen cam kırıklarını yere atmasın, kedilerin ayaklarına batıyor veya boğazlarına değiyor." dedi.

Hayvan dostu polis, Bingöl'de sahipsiz canlara destek oluyor
Hayvan dostu polis, Bingöl'de sahipsiz canlara destek oluyor
Hayvan dostu polis, Bingöl'de sahipsiz canlara destek oluyor
Hayvan dostu polis, Bingöl'de sahipsiz canlara destek oluyor
Hayvan dostu polis, Bingöl'de sahipsiz canlara destek oluyor

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Antalya, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvan dostu polis, Bingöl'de sahipsiz canlara destek oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:16 Dövize çevrilebilen mevduat nedir? Türkiye'de ilk ne zaman uygulandı, sonuçları ne oldu?
11:12 Diyarbakırlı kuyumcudan stokçulara ilginç tepki! Yağ ile altını aynı vitrine koydu
11:11 Kuaförün elindeki fön makinesi bir anda alev aldı!
11:00 Oyuncu Sezai Aydın'ın ölüm sebebi açıklandı: Koronavirüs değil, kalp yetmezliği
10:59 Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor
10:58 Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!
10:50 Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi
10:49 Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dolar yorumu: Bedeli çok ağır olacak!
10:40 Ekonomik güven endeksi, güven vermiyor
10:31 Doların düşmesiyle beraber vatandaşlar döviz bürolarına koştu
Dövize çevrilebilen mevduat nedir? Türkiye'de ilk ne zaman uygulandı, sonuçları ne oldu? Dövize çevrilebilen mevduat nedir? Türkiye'de ilk ne zaman uygulandı, sonuçları ne oldu?         
11:17
Diyarbakırlı kuyumcudan stokçulara ilginç tepki! Yağ ile altını aynı vitrine koydu Diyarbakırlı kuyumcudan stokçulara ilginç tepki! Yağ ile altını aynı vitrine koydu         
11:12
Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor         
11:00
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Bir yıl sonra paylaştı! Tolga Karel'in "İlk göz ağrım" dediği milyonluk tırı saniyeler içinde küle döndü Bir yıl sonra paylaştı! Tolga Karel'in "İlk göz ağrım" dediği milyonluk tırı saniyeler içinde küle döndü         
08:44
Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak         
08:19
Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek?         
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 11:28:53. #1.13#
SON DAKİKA: Hayvan dostu polis, Bingöl'de sahipsiz canlara destek oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement