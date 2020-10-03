Hayvan dostu protezci, 20 yılda bin 500 hayvana ücretsiz protez ve ortez yaptı - Son Dakika

Hayvan dostu protezci, 20 yılda bin 500 hayvana ücretsiz protez ve ortez yaptı

ESKİŞEHİR'de protez üreten bir firmanın sahibi Niyazi Çapa (78), son 20 yılda bin 500 kadar hayvana protez ve ortez yaparak yeniden yürümesini sağladı.

Hayvan dostu protezci, 20 yılda bin 500 hayvana ücretsiz protez ve ortez yaptı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de protez üreten bir firmanın sahibi Niyazi Çapa (78), son 20 yılda bin 500 kadar hayvana protez ve ortez yaparak yeniden yürümesini sağladı. Yaptığı protez ve ortezler için ücret almayan hayvansever Çapa, "Bugüne kadar hiçbir ücret almadım hayvanlara yardımcı oldum. Yeter ki acı içerisinde kıvranarak hayatını idame ettirmek zorunda bırakılan o hayvancıkların acısını dindirmiş olalım" dedi.

Kentte protez üreten firmanın sahibi evli ve 3 çocuk babası Niyazi Çapa, insanlara protez ve ortez yaparak yardımcı olmasını yanı sıra çeşitli uzuvlarını kaybeden, başta kedi, köpek, leylek ve tavşan olmak üzere çok sayıda hayvanı yeniden yürütmeyi başardı. Son 20 yılda bin 500 kadar hayvan için hazırladığı protez ve ortezler için ücret almayan Çapa, hayvanseverlerin de büyük takdirini topladı.

Eskişehir'in yanı sıra birçok kentten talep gelen Çapa, hayvan protezlerine arkadaşının kurt köpeğine yardımcı olmakla başladığını söyledi. Çapa, "Benim arkadaşımın kurt köpeği vardı, kangren olmuş ve belinden kesilmiş. Ona protez yaptık ve çok güzel uyum sağladı. Ona aynı tüy renginden deri yaparak üzerini kapattık. Bununla başladık ve Türkiye'nin birçok yerinden üst üste talepler gelmeye başladı. Bugüne kadar kedi, köpek, güvercin, leylek, buzağı, kanarya, tavşan, at, oğlak, martı, leylek ve çakal gibi hayvanlara protez ile ortez yaptım. Bugüne kadar hiçbir ücret almadım hayvanlara yardımcı oldum. Yeter ki acı içerisinde kıvranarak hayatını idame ettirmek zorunda bırakılan o hayvancıkların acısını dindirmiş olalım" diye konuştu.Niyazi Çapa artık yaşlandığını ve taleplere yetişemediğini belirterek, sektördeki diğer meslektaşlarının da hayvanlara yardımcı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.TAY AYAĞINA BİLE PROTEZ TAKTI

Niyazi Çapa, İstanbul'dan getirilen arka ayakları felçli tavşan için özel bir yürütecin yanı sıra martıya, oğlağa, leyleğe ve tavşana yaptığı özel protezlerle dikkat çekti. Dört yıl önce ise Ankara Hayvanları Koruma Derneği Barınağı'nda kalan ve geçirdiği kaza sonucu sol arka ayağını kaybeden taya ücretsiz protez bacak yapıp, yürümesini sağlamıştı.


Hayvan dostu protezci, 20 yılda bin 500 hayvana ücretsiz protez ve ortez yaptı
Hayvan dostu protezci, 20 yılda bin 500 hayvana ücretsiz protez ve ortez yaptı
Hayvan dostu protezci, 20 yılda bin 500 hayvana ücretsiz protez ve ortez yaptı
Hayvan dostu protezci, 20 yılda bin 500 hayvana ücretsiz protez ve ortez yaptı
Hayvan dostu protezci, 20 yılda bin 500 hayvana ücretsiz protez ve ortez yaptı
Hayvan dostu protezci, 20 yılda bin 500 hayvana ücretsiz protez ve ortez yaptı

Eskişehir, Niyazi, Protez, Köpek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:12 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayvan dostu protezci, 20 yılda bin 500 hayvana ücretsiz protez ve ortez yaptı - Son Dakika

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