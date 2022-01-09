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Hayvan düşmanlığının geldiği aşama! Antalya'da hayvansever emekli polise baltalı saldırı - Son Dakika

Hayvan düşmanlığının geldiği aşama! Antalya'da hayvansever emekli polise baltalı saldırı

09.01.2022 17:18

Antalya'da köpeklerin barındığı kulübeyi yıkmaya çalışan 73 yaşındaki adam, kendisini engellemek isteyen ve hayvan hakları derneği başkanı olan emekli polisin başına baltayla vurarak yaraladı.

Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi 2985 Sokak'ta 7 Ocak'ta meydana gelen olayda, Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği üyesi Melih Akçelik, köpeklere bakmak için geldiği adreste, daha önce buranın sahibi olan ancak kamulaştırmanın ardından kendisine başka bir adreste arsa tahsis edilen Kazım T.'nin kulübeyi baltayla yıkmaya çalıştığını gördü.

BALTAYLA BAŞINA VURDU

Eşiyle birlikte kulübenin bir bölümünü yıkan Kazım T.'ye engel olmak isteyen Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı emekli polis Faruk Çavuş (57), saldırıya uğradı. Kazım T.'nin önce eşi elindeki dal parçası ile Çavuş'un başına vurdu. Acı ile başını eğen Faruk Çavuş'a bu kez Kazım T., elindeki baltayla vurdu. Başından yaralanan Faruk Çavuş bayılırken, çifti engellemeye çalışan yanındaki Melih Akçelik de darbedildi. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine belirtilen adrese polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Antalya'da hayvansever emekli polise baltalı saldırı

HASTANEYE KALDIRILDI

Özel bir hastaneye kaldırılan Faruk Çavuş, burada iki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra kendi isteği üzerine taburcu olup, bakmakta olduğu köpeklerin ihtiyaçlarını gidermeye gitti. Üzerindeki kanlı kıyafetlerle gazetecilere konuşan Faruk Çavuş, Melih Akçelik sayesinde ölümden döndüğünü belirterek, "O an yanımda arkadaşım Melih olmasa, belki şu an yaşamıyor olacaktım" dedi.

"KULÜBEYE VURUP KIRIYORDU"

Olayın meydana geldiği yerin 2B arazisi olduğunu aktaran Faruk Çavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Belediye burada kamulaştırma yapmış ve bu arsanın yerine vatandaşa başka bir yer verilmiş. O bölgede felçli ve ameliyatlı 6 köpek vardı. Onlara buradaki kulübede bakıyordum. Hayvanlara bakmaya gittiğimde eski ev sahibi geldi. Ancak orası Milli Emlak'a kaldığı için neden yıkım yaptığını söyledim. Elinde balta vardı. Yanında eşi buluyordu. Kulübeye vurup kırıyordu. Yaşananları cep telefonumla görüntülerken önce karısı elinde sopa ile vurdu. Ben eğilince balta ile kafama vurdular. 2 gün yoğun bakımda kaldım. Şikayetçi oldum."

Antalya'da hayvansever emekli polise baltalı saldırı

"FELÇLİ KÖPEKLERE BİRİLERİNİN SAHİP ÇIKMASI LAZIM"

Kulübeye koyduğu paranın olay sonrası kaybolduğunu da söyleyen Çavuş, "Olaydan 2 saat önce 7 bin 550 dolar paramı oraya geçici olarak bırakmıştım. Zaten kilitliydi. O da kayıp. Beni darbedenlerin aldığını düşünüyorum. Haklarında suç duyurusunda bulunacağım. Şimdi de hastaneden giyinip geldim. Bu sabah kendimi toparladım. Yüzlerce köpek farklı yerlerde. Felçli köpekler var. Onların bakımı için hastaneden çıktım. 30 yıllık emekli polisim. Bu yola başkoyduk. Bunlar Allah'ın sevgili kulları. Seversin sevmezsin bilmiyorum ama dediğim gibi bunlar Allah'ın sessiz sahipsiz kulları. Birilerinin bunlara sahip çıkması lazım. Belki de onların sevabı sayesinde hayattayım."

Faruk Çavuş, başına balta ile vuran Kazım T.'nin tutuklanmayıp, ev hapsi ile cezalandırıldığını söyledi.

Hayvan düşmanlığının geldiği aşama! Antalya'da hayvansever emekli polise baltalı saldırı
Hayvan düşmanlığının geldiği aşama! Antalya'da hayvansever emekli polise baltalı saldırı
Hayvan düşmanlığının geldiği aşama! Antalya'da hayvansever emekli polise baltalı saldırı
Hayvan düşmanlığının geldiği aşama! Antalya'da hayvansever emekli polise baltalı saldırı
Hayvan düşmanlığının geldiği aşama! Antalya'da hayvansever emekli polise baltalı saldırı
Hayvan düşmanlığının geldiği aşama! Antalya'da hayvansever emekli polise baltalı saldırı
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Hayvan Hakları, Antalya, Emekli, Çavuş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayvan düşmanlığının geldiği aşama! Antalya'da hayvansever emekli polise baltalı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayvan düşmanlığının geldiği aşama! Antalya'da hayvansever emekli polise baltalı saldırı - Son Dakika
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