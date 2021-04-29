Hayvan figürlerini bastonlara işliyor - Son Dakika

Hayvan figürlerini bastonlara işliyor

29.04.2021 09:40

Hayvan figürlerini bastonlara işliyor -Bastonların sap kısmını yılan, balık, kurt, at, köpek, leylek gibi hayvan figürleriyle işleyerek, onları adeta birer sanat eserine dönüştürüyor Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan baston ustası Davut Balcı, hayvan figürlerini kızılcık dallarına...

Hayvan figürlerini bastonlara işliyor

-Bastonların sap kısmını yılan, balık, kurt, at, köpek, leylek gibi hayvan figürleriyle işleyerek, onları adeta birer sanat eserine dönüştürüyor

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan baston ustası Davut Balcı, hayvan figürlerini kızılcık dallarına işleyerek yaptığı birbirinden farklı bastonları meraklılarının beğenisine sunuyor.

Emekli olduktan sonra bastonculuk mesleğini kendisine ait dükkanda 5 yıldır sürdüren evli ve iki çocuk babası Balcı (56), kızılcık ağacından yapılan ve çeşitli motiflerle işlenen kendine özgü bastonları bin bir emek ve sabırla ortaya çıkarıyor.

El emeği göz nuru hazırladığı kızılcık dalından bastonları, işlemesi ve ağacın kalitesine göre değişen fiyatlarla satışa sunan Davut Balcı, bastonların sap kısmını yılan, balık, kurt, at, köpek, leylek gibi hayvan figürleriyle işleyerek, onları adeta birer sanat eserine dönüştürüyor. İşlediği bastonları birer sanat eserine dönüştürürken aynı zamanda günümüz teknolojisi de kullanıyor.

"Çocukken yapıyordum, yine yapabilirim diye düşündüm, o şekilde tekrar baston yapmaya başladım"

Emekli olduktan sonra çok fazla boş vakti olduğunu, bu boş vakti baston yapıp işleyerek değerlendirmek istediğini belirten Balcı, "Çocukken koyun güderdik, değnek lazım olurdu, oturduğumuz yerde çakıyla bıçakla şekil verirdik değneklere. Emekli olduktan sonra da çocukken yapıyordum, yine yapabilirim diye düşündüm, o şekilde tekrar baston yapmaya başladım. Ormana gittim kızılcık ağaçlarından kestim. Ateşte kurutup kızarttım. 1 yıl sonra işleyerek baston yapmaya başladım" dedi.

"Gençlerden bu sanata heves eden yok, bunun üzüntüsünü yaşıyorum"

Bu işi yaparken bıkmadan usanmadan ve severek yapmak ve sabırla devam etmek gerektiğini vurgulayan Balcı, "Çok sabır gerektiriyor. Mesela 10 gün 14 gün uğraştığım bastonlar oldu. 1 saat çalışayım diyorum bakıyorum ki 5 saat uğraşmışım. Severek ve hevesle yaptığım için zor gelmiyor. 2 tane oğlum var ikisinde de heves yok. Mesela gençler gelip bizim bu mesleğe hevesimiz var deseler ben seve seve yardım ederim ve atölyemi teslim ederim. Yeter ki bu sanat sürüsün ancak heves eden yok. Özellikle emekli olanlar, boşta olanlar için çok güzel bir iş. Stres atmaya, rahatlamaya çok iyi gelen bir meslek, özellikle Alzheimer hastalığına bir bir bir meslek sürekli beyin çalışıyor" diye konuştu.

Hayvan figürlerini bastonlara işliyor
Hayvan figürlerini bastonlara işliyor
Hayvan figürlerini bastonlara işliyor
Hayvan figürlerini bastonlara işliyor

Suluova, Köpek, Yılan, Balcı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hayvan figürlerini bastonlara işliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Kim, sözünü tutmayan parti yetkilisini idam etti Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Kim, sözünü tutmayan parti yetkilisini idam etti Karısını fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia ettiği adamı pompalı tüfekle vurdu Karısını fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia ettiği adamı pompalı tüfekle vurdu Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı "Neden yol vermedin" kavgası! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu Korona hiçbir ülkeye bu denli acımasız olmadı! Cansız bedeni motosikletle böyle taşıdılar Korona hiçbir ülkeye bu denli acımasız olmadı! Cansız bedeni motosikletle böyle taşıdılar Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek
Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil         
10:22
Güne düşüşle başlayan dolar 8,17 seviyesinden işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,17 seviyesinden işlem görüyor         
10:13
Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket! Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket!         
10:06
Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak         
09:47
17 günlük tam kapanmaya saatler kaldı! Neler yasak, kimler muaf, nereler açık olacak? 17 günlük tam kapanmaya saatler kaldı! Neler yasak, kimler muaf, nereler açık olacak?         
09:34
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı         
07:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler         
23:22
Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu         
22:31
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir         
15:45
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı         
11:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 10:52:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayvan figürlerini bastonlara işliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement