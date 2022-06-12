Hayvan gübresinin atıldığı sahil, şimdi de simsiyah oldu - Son Dakika
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Hayvan gübresinin atıldığı sahil, şimdi de simsiyah oldu

12.06.2022 12:47

- Hayvan gübresinin atıldığı sahil, şimdi de simsiyah oldu Beyoğlu Deresi'ne bırakılan hayvan gübrelerinin vurduğu sahil, simsiyah oldu.

- Hayvan gübresinin atıldığı sahil, şimdi de simsiyah oldu

KOCAELİ - Beyoğlu Deresi'ne bırakılan hayvan gübrelerinin vurduğu sahil, simsiyah oldu. Ortaya çıkan maddenin ne olup olmadığı araştırılıyor.

Beyoğlu Deresi'ne bırakılan hayvan gübrelerinin vurduğu ve ekiplerin günlerce gübre çıkardığı Kavaklı sahilinde son günlerde zifte benzeyen madde görülüyor. Deniz kıyısını adeta simsiyah gösteren maddenin ne olduğu ise henüz bilinmiyor. Ortaya çıkan siyah görüntüden rahatsız olan vatandaşlardan Furkan Er, "Yaklaşık 4-5 aydır ailemle beraber bu bölgede yaşıyoruz. Buraya çay içmeye, piknik yapmaya geliyoruz. Pis bir koku var. Denizin keyfini hiç çıkaramıyoruz. Kıyı tamamen zift benzeri bir sıvıyla kaplı. İnsanlar rahatsız oluyor. Hayvanlar için de kötü bir şey. Koku da bazen artıyor, öbür gün azalıyor, değişkenlik gösteriyor. Doğa, Allah'ın bize verdiği bir nimettir. Doğayı hem kendimiz için hem hayvanlar için temiz tutmalıyız. Daha iyi yaşamak için bari çevremize sahip çıkalım" dedi.

Beyoğlu Deresi'ne tonlarca hayvan gübresi bırakılmıştı

Öte yandan, 14 Nisan'da Beyoğlu Deresi'ne tonlarca hayvan gübresi bırakılmış, sorumsuzca dereye atılan gübre Marmara Denizi'ne inerek, Kavaklı sahil şeridini kaplamıştı. Sahile iş makineleriyle giren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Gölcük Belediyesi ekipleri yaptıkları çalışmalar ile 360 ton hayvan gübresi çıkartmıştı.

(MEC-HFV-ÖK-Y)

Hayvan gübresinin atıldığı sahil, şimdi de simsiyah oldu
Hayvan gübresinin atıldığı sahil, şimdi de simsiyah oldu
Hayvan gübresinin atıldığı sahil, şimdi de simsiyah oldu
Hayvan gübresinin atıldığı sahil, şimdi de simsiyah oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvan gübresinin atıldığı sahil, şimdi de simsiyah oldu - Son Dakika

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