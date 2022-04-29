Hayvan gübresinin esir aldığı sahile martı bile uğramıyor - Son Dakika
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Hayvan gübresinin esir aldığı sahile martı bile uğramıyor

29.04.2022 23:19

Hayvan gübresinin esir aldığı sahile martı bile uğramıyorKOCAELİ Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'ne vuran tonlarca hayvan gübresi, aradan günler geçmesine ve her gün temizlenmesine rağmen bitmedi.

Hayvan gübresinin esir aldığı sahile martı bile uğramıyor

KOCAELİ Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'ne vuran tonlarca hayvan gübresi, aradan günler geçmesine ve her gün temizlenmesine rağmen bitmedi. Kötü kokunun esir aldığı sahile martı bile uğramıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Gölcük ilçesinin üst kısımlarında bulunan hayvan çiftliğinden Beyoğlu Deresi'ne tonlarca hayvan gübresi bırakıldı. Sorumsuzca dereye atılan gübre, müsilaj sebebiyle günlerce can çekişen Marmara Denizi'ne de indi. Gölcük ilçesinde bulunan Kavaklı sahilinin şeridi, tonlarca hayvan gübresiyle kaplandı. 14 Nisan'da sahile iş makineleriyle giren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 360 ton hayvan gübresi çıkarttı. Aradan günler geçmesine rağmen ağır kokusuyla mide bulandıran hayvan gübresi, sahil şeridinden tamamen arındırılamadı.

"Sebebini bilmiyorum ama kötü kokuyor"

Eşiyle birlikte 2 hafta önce Kocaeli'ye tatile gelen turist Mohammad Rezvani (60), "Kocaeli'yi beğendim, çok güzel şehir. Bu sahilde çok güzel, beğendim fakat sahildeki kötü kokuyu aldım. Sebebini bilmiyorum ama kötü kokuyor. Bu sahile ilk defa gelmiştim. Hava çok sıcak değil ama sıcak olsa çok kötü kokabilir. Antalya'ya da gitmiştim orada böyle bir problem yoktu. İzmit'e de gittim orada da yoktu ama bu sahilde çok kötü bir koku var" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kavaklı sahilindeki arındırma ve temizleme çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Hayvan gübresinin esir aldığı sahile martı bile uğramıyor
Hayvan gübresinin esir aldığı sahile martı bile uğramıyor
Hayvan gübresinin esir aldığı sahile martı bile uğramıyor
Hayvan gübresinin esir aldığı sahile martı bile uğramıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayvan gübresinin esir aldığı sahile martı bile uğramıyor - Son Dakika


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