Hayvan Hakları Federasyonundan "evcil hayvanlarınızdan vazgeçmeyin" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayvan Hakları Federasyonundan 'evcil hayvanlarınızdan vazgeçmeyin' çağrısı - Son Dakika

Hayvan Hakları Federasyonundan "evcil hayvanlarınızdan vazgeçmeyin" çağrısı

6 saat önce

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Eskişehir İl Temsilcisi Ayten Tutkun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının evcil hayvanlardan da bulaşabildiğine dair sosyal medyadaki asılsız söylemlerden etkilenen hayvanseverlerin, sahiplendikleri hayvanları barınaklara bırakma talebinin arttığını...

Hayvan Hakları Federasyonundan

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Eskişehir İl Temsilcisi Ayten Tutkun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının evcil hayvanlardan da bulaşabildiğine dair sosyal medyadaki asılsız söylemlerden etkilenen hayvanseverlerin, sahiplendikleri hayvanları barınaklara bırakma talebinin arttığını dile getirerek, "Bu söylemlere inanmayın. Evcil hayvanlarınızdan vazgeçmeyin." dedi.

Tutkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili özellikle sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliğinin olduğunun altını çizerek, bu dönemde doğru kaynaklardan edinilen bilgilere itibar edilmesi gerektiğini söyledi.

Virüsün, Türkiye'de de görülmesinin ardından, birçok hayvanseveri tedirgin eden mesajları yayınlayanların suç işlediğini dile getiren Tutkun, " Koronavirüs, insandan insana bulaşıyor. Köpek ya da kedilerden insanlara bulaşması söz konusu değil. Kedi ve köpeklerle birlikte yaşayan insanların bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduğuna dair birçok araştırmanın olduğuna dikkat çeken uzmanlar, koronavirüs ile mücadelede güçlü bağışıklığın önemini de hatırlatıyor. O yüzden evinizdeki hayvanlardan zarar geleceği yanılgısına kapılmayın lütfen." diye konuştu.

Tutkun, "Bazı vatandaşlar, sosyal medyada yayılan söylemlere inanıp evcil hayvanlarını terk etmeye başladı. Virüsten korktukları gerekçesiyle evdeki hayvanlarını barınaklara bırakmak isteyenler oluyor. Yıllardır beraber yaşadığımız evcil hayvanlarımızın insanlara virüs bulaştırabileceği ile ilgili hiçbir bilimsel kanıt yok." ifadelerini kullandı.

"Kapı önlerine su ve mama koyalım"

Özellikle kafeterya ve restoranların geçici süreyle kapatılmasının ardından sokak hayvanları için besin bulmakta güçlük çekildiğini vurgulayan Tutkun, "Tıpkı biz insanlar gibi günlük beslenme ve suya ihtiyaç duyan hayvanların canı, bu zamana kadar olduğu gibi duyarlı insanların merhamet ve vicdanına emanet. Bu zor günlerde onları da unutmayalım. Kapı önlerine su ve mama koyalım." diyerek sözlerini tamamladı.

Hayvan Hakları Federasyonu, Koronavirüs, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:20 Kaynak: AA

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