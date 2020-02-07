Hayvan hakları hukuku dersini sevimli konuklarıyla gerçekleştirdiler - GAZİANTEP - Son Dakika

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde verilen hayvan hakları hukuku dersi, farkındalık oluşturabilmek amacıyla sınıfa köpek yavruları getirilerek gerçekleştirildi.

Geleceğin hukukçularında hayvanlarla ilgili sorumluluk bilinci oluşturmak amacıyla ikinci sınıf öğrencilerinin seçmeli ders programlarına hayvan hakları hukuku dersi eklendi.

Ceza hukukunun hayvanlara yönelik hükümleri gibi çeşitli konuların işlendiği dersin ilk konuğu, Canlı Hayatı İyileştirme Derneğinin (CAHİDE) barınağından getirilen köpek yavruları oldu.

Öğrencilerin ilgi odağı olan köpekler, dersin hem renkli geçmesine hem de hayvan sevgisine katkı sundu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların alemdeki diğer canlılara karşı da sorumluğunun olduğunu söyledi.

Hz. Nuh'un gemisinde sadece insanların olmadığını, hayvanların da bulunduğunu anımsatan Özkan, bu şuurla hareket edilmesi gerektiğine işaret etti.

Hayvanların dünyada dezavantajlı gruplardan birini oluşturduğunu vurgulayan Özkan, "Hayvana can veren Allah, bizim ona karşı ne gibi işlemler yaptığımızı soracak. Biz zannediyoruz ki sadece kendi civarımızdan, akrabamızdan, eşimizden, dostumuzdan sorumluyuz. Biz doğadan da hayvanlardan da sorumluyuz. Bu duyarlılığı sağlamak için fakültemizde bu dersi açtık. Tüm fakültelere bu dersleri açmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Canlı Hayatı İyileştirme Derneğinin onursal başkanı Cengiz Bayram da farkındalık oluşturmak adına böyle bir dersin verilmesini istediklerini belirterek, taleplerinin de fakülte tarafından kabul gördüğünü söyledi.

"Amacımız bu dersle farkındalık oluşturabilmek." diyen Bayram, "Biz onlarla yaşamak zorundayız. Onlarsız bir yaşam düşünülemez. İnsanın ihtiyaç duyduğu her şeyin hukuku var." ifadesini kullandı.

Bayram, daha sonraki derslere de sıpa getirileceğini sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Samet Özkaya da hayvanlara olan ilgisinden dolayı bu dersi seçme kararı aldığını aktardı.

Hayvanların varlıklarının insanlara güç kattığının altını çizen Özkaya, "Hayvanlarla etkileşimde olduğumuz sürece insanlığımızı daha etkili hissedebiliriz. İnsanlık için doğa ve hayvanlar mutlaka gerekli. Bunun için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.