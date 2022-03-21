Hayvan Hakları İzleme Komitesi gönüllülerin çözüm önerilerini paylaştı - Son Dakika
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Hayvan Hakları İzleme Komitesi gönüllülerin çözüm önerilerini paylaştı

21.03.2022 14:26
Hayvan Hakları İzleme Komitesi gönüllülerin çözüm önerilerini paylaştı

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) tarafından İstanbul'da hayvan koruma gönüllülerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri açıklandı.

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) tarafından İstanbul'da hayvan koruma gönüllülerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri açıklandı.

Burak Özgüner Hayvan Hakları Çalışma Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, HAKİM tarafından İstanbul'un çeşitli bölgelerinden 50 hayvan koruma gönüllüsü ve 3 hayvan bakımevi veterineri ile birebir görüşmeler sonucu elde edilen bilgiler de paylaşıldı.

HAKİM Koordinatörü Fatma Biltekin, gönüllülerin besleme yaparken çevredeki insanlardan, "Buraya mama koyma", "Hayvanları buraya alıştırma", "Pisletiyorlar" ya da "Hastalık bulaştıracaklar" şeklinde tepkiler aldıklarını söyledi.

Görüşmelerde gönüllülere yönelttikleri soru ve önerileri de aktaran Biltekin, şöyle devam etti:

"Gönüllülere sorulan 'Sokakta yaşayan hayvanlarda en sık gördüğünüz sağlık problemi nedir?' sorusuna yanıt verenlerin yüzde 61'i 'üst solunum yolu enfeksiyonu', yüzde 25'i 'fip', yüzde 14'ü 'uyuz' dedi. 'Beslenme yaparken karşılaştığınız en büyük problemler neler?' sorusuna ise gönüllülerin yüzde 76'sı 'hayvan beslenmesini istenmeyen insanlar', yüzde 58'i 'mama alamama', yüzde 41'i 'mama ve su kaplarının atılması' yanıtını verdi. Gönüllülere 'Yerel yönetimlerden neler talep ediyorsunuz?' sorusunu sorduk. Buna gelen cevaplar da 'Cerrahi prensiplere uyarak kısırlaştırma yapılması', 'Gönüllü ile koordineli çalışılması' ve 'Belediye logosu taşıyan mama ve kulübelerin uygun yerlere yerleştirilmesi' şeklinde oldu."

Gönüllülerden çözüm önerileri

Sokakta yaşayan hayvanların sorunlarını azaltmak için gönüllülerden aldıkları öneriler hakkında da bilgi veren Biltekin, "En fazla verilen 2 cevap üzerinde durduk. Bunlardan ilki, kısırlaştırma ile hayvan sayısının kontrol edilmesi, ikincisi ise özellikle çocuklara yönelik hayvan hakları ile ilgili eğitimler yapılması önerisi oldu." şeklinde konuştu.

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Hayvan Hakları, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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