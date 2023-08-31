Hayvan hakları platformu "Paw Guards"ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı - Son Dakika

Hayvan hakları platformu "Paw Guards"ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı

Hayvan hakları platformu "Paw Guards"ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı
Son Güncelleme: 31.08.2023 12:54

59 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkin Erdoğdu, hayvan hakları ve yardım platformu 'Paw Guards'ın yöneticisi olarak aranıyordu. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Erdoğdu tutuklandı.

Hayvan hakları derneği Paw Guards'ın yöneticilerinden Erkin Erdoğdu, hakkındaki 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası kararı nedeniyle Ankara'da tutuklandı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü'nce hayvan hakları savunuculuğu adıyla 'dolandırıcılık' ile 'tehdit' ve 'belgede sahtecilik' suçlarından hakkında 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkin Erdoğdu'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

POLİSLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Erdoğdu'nun saklandığı adres belirlendi. Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Kendisini gözaltına almaya gelen polislerden kaçmaya çalışan Erdoğdu, takiple yakalandı.

SEVK EDİLDİĞİ HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

Hapis cezasının yanı sıra çok sayıda suçtan arandığı da öğrenilen Erdoğdu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayvan hakları platformu 'Paw Guards'ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayvan hakları platformu "Paw Guards"ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı - Son Dakika
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