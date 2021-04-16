Hayvan haklarına dikkat çekmek için Mersin'den İzmir'e yürüdü - Son Dakika

Sokak hayvanlarına yönelik işkencelere ve hayvan haklarına dikkati çekmek için Mersin'den yürüyüşe başlayan Semih İğdigül, İzmir'e vardı.

İzmir Saat Kulesi önüne gelerek yürüyüşünü tamamlayan İğdigül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 gün önce çıktığı yolculukta 1200 kilometrelik mesafenin 900 kilometresini yürüyerek katettiğini söyledi.

Hayvanlara uygulanan şiddete ceza gelmesi için yasal düzenleme talep ettiklerini, bunun için yola çıktığını anlatan İğdigül, "Şiddete ve kötü muamelelere 'Yeter artık' diyerek yola çıktım ve 1 aydır yollardayım. Günde 25-30 kilometre saatlerce ağlaya ağlaya, ayağım patlaya patlaya canlarımız için yürüdüm." dedi.

Hiçbir dernek veya federasyona bağlı olmadığını aktaran İğdigül, "Ben sadece sokaklarda, barınaklarda ölüme terk edilen canlarımız için yürüdüm. Gerekirse sesimin daha iyi duyulması için buradan Ankara'ya kadar gidebilirim. Yasa istiyoruz. Biz artık hayvanlara yapılan şiddete ceza gelsin istiyoruz." ifadesini kullandı.