Son Dakika Haberleri: Hayvan haklarını araştırma komisyonu, hazırladığı raporu 4 ekim'de meclis'e sunacak
Son Dakika Politika Haber

Hayvan haklarını araştırma komisyonu, hazırladığı raporu 4 ekim'de meclis'e sunacak

1 saat önce

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, "Komisyonumuz, Hayvan Haklarına ilişkin raporuna son şeklini veriyor.

Hayvan haklarını araştırma komisyonu, hazırladığı raporu 4 ekim'de meclis'e sunacak, System.String[]

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, "Komisyonumuz, Hayvan Haklarına ilişkin raporuna son şeklini veriyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde, TBMM Başkanlığına raporu teslim edeceğiz" dedi.

Hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili  Mustafa Yel başkanlığında toplandı. Komisyonda, taslak rapor gözden geçirildi. Komisyonda konuşan Yel, 8 Mayıs'tan bu yana 11 toplantı gerçekleştirildiğini, bu toplantılarda konunun uzmanı çok sayıda kişinin görüşlerinin alındığını, ayrıca yerinde incelemelerin yapıldığını aktardı. Taslak rapora son şeklini vereceklerini kaydeden Mustafa Yel, şunları kaydetti:

"4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde, TBMM Başkanlığına raporu teslim edeceğiz. Kamuoyunun önemli beklentisi, işin yasalaşmasıdır. Bizler araştırma komisyonuyuz, bizim yaptığımız bir tespit ve öneri çalışmasıdır. Bu çalışmanın sonucunda da umuyorum ki yasa yapılırken bizim raporumuzdan da esinlenilerek, kamuoyu vicdanının da rahatlayacağı çözümlerin ve uygulamaların olabileceği bir dönem başlar. Hayvan hakları konusunda dünyaya örnek olacak çalışmanın yapılmasını arzu ediyoruz."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 farklı anket şirketine göre partilerin oy oranları
Meclis Başkanı Şentop'tan Faruk Çelik'e yanıt: 50+1 sistemi doğrudur Yeni iPhone modelleri 18 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak TBMM TV, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını kesip arşivden görüntü verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 21:00:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvan haklarını araştırma komisyonu, hazırladığı raporu 4 ekim'de meclis'e sunacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]